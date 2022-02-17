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Фейк: Вакцина Pfizer увеличивает детскую смертность на 5100%

17 Февраля 2022 15:24
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Фейк: Вакцина Pfizer увеличивает детскую смертность на 5100%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-чатах пишут о том, что вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech увеличивает детскую смертность на 5100%. Такие данные якобы опубликовало управление национальной статистики Великобритании. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Первоисточником этой новости является портал THE EXPOSÉ, который уже неоднократно публиковал фейковые новости.

Управление национальной статистики, на которое ссылается автор сообщения о небывалом росте детской смертности в результате вакцинации, уже выступило с опровержением этой информации.

«В период, который приводит автор статьи (январь-октябрь 2021 года), вакцины против COVID-19 получали лишь клинически уязвимые подростки, таким образом, они были привиты гораздо раньше тех, у кого не было сопутствующих болезней. Среди клинически уязвимых детей и подростков показатели смертности выше, чем среди тех, кто не страдает никакими хроническими заболеваниями. Это объясняет, почему среди привитых подростков показатели смертности выше, чем среди тех, кто пока не вакцинирован. Что же касается выбранной группы с 10 до 14 лет, то подростки младше 12 лет не могли быть привиты против COVID-19», — сообщили представители ведомства порталу Lead Stories.

Они также отметили, что вакцинация подростков стартовала в Британии лишь в сентябре 2021 года, то есть в самом конце периода, который охватывает автор статьи в THE EXPOSÉ.

Таким образом, сравнение смертности среди привитых и непривиых детей от 10 до 14 лет в период с января по октябрь 2021 года некорректно. Во-первых, вакцинация подростков в Великобритании стартовала лишь в сентябре 2021 года. Во-вторых, тогда прививали лишь детей от 12 и старше. В-третьих, все те, кого вакцинировали в первую очередь, имели серьезные сопутствующие заболевания, а следовательно, показатели смертности среди этой группы подростков были выше, чем среди здоровых детей, несмотря на статус вакцинации.

Ранее фактчекеры и специалисты уже опровергали похожие заявления, говоря, что вакцины против COVID-19 не ведут к смерти детей и не вызывают хронических болезней.

Напомним, что в январе 2022 года в Казнете набрало популярность видео подобного содержания, автором которого являлся противник вакцинации Роберт Мэлоун. Он заявлял, что вакцины вызывают необратимые изменения в организмах детей. Почему это неправда, мы рассказывали здесь.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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