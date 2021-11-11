Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяют новость о том, что в ближайшее время в приложении «Яндекс. Карты» появится полный список адресов людей, не получивших вакцины против COVID-19. Такая мера якобы обусловлена заботой о здоровье тех, кто уже привился или не может этого сделать по состоянию здоровья. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Источником новости является информационное агентство «Панорама». Это сатирическое издание, которое публикует реальные новости лишь раз в год, 1 апреля. В остальные дни все публикации шуточные и не претендуют на достоверность.

Следовательно, сообщение о том, что приложение «Яндекс. Карты» запустило специальный фильтр, позволяющий видеть на карте адреса всех, кто не получил вакцину от COVID-19 людей – неправда.