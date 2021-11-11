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Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»

11 Ноября 2021 17:22
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Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяют новость о том, что в ближайшее время в приложении «Яндекс. Карты» появится полный список адресов людей, не получивших вакцины против COVID-19. Такая мера якобы обусловлена заботой о здоровье тех, кто уже привился или не может этого сделать по состоянию здоровья. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Источником новости является информационное агентство «Панорама». Это сатирическое издание, которое публикует реальные новости лишь раз в год, 1 апреля. В остальные дни все публикации шуточные и не претендуют на достоверность.

Следовательно, сообщение о том, что приложение «Яндекс. Карты» запустило специальный фильтр, позволяющий видеть на карте адреса всех, кто не получил вакцину от COVID-19 людей – неправда.

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#Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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