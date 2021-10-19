Фейк: «В вакцине против КВИ обнаружили набор опасных бактерий»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют видео, в котором группа людей рассматривает вакцину против COVID-19 под микроскопом. В образце они находят целый ряд опасных бактерий, таких как золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, палочку Коха и нечто «созданное искусственно». Почему этому ролику доверять не стоит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Источник видео неизвестен. Сказать с уверенностью, что именно находится на предметном стекле невозможно, так как процесс забора образца и помещения его в прибор не запечатлен на видео.

Важно отметить, что на кадрах показан флакон с вакциной производства Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при температуре минус 80 °С. Неизвестно, хранили ли препарат подобающим образом.

Более того, приобрести эту вакцину для личного пользования можно далеко не в каждой стране. В большинстве государств препарат не выдается пациентам на руки, а вводится внутримышечно специалистами в медицинских учреждениях.

Таким образом, сам факт того, что авторы видео рассматривали под микроскопом именно вакцину, вызывает серьезные сомнения.

В «обнаружение» бактерий в составе препарата также сложно поверить. Дело в том, что разглядеть бактерии в микроскоп гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для этого необходим мощный и дорогостоящий микроскоп с хорошим дефлектором. Разглядеть бактерии также помогают специальные красящие растворы, такие как метиленовый синий.

Все это значит, что, просто заглянув в окуляр любительского микроскопа, разглядеть бактерию, а тем более точно ее идентифицировать вряд ли удастся.

«Теперь расскажем о том, что именно «обнаружили» в вакцине авторы ролика. Палочка Коха, или Mycobacterium tuberculosis, на самом деле выглядит не так, как это показано на видео. Эта бактерия и вправду напоминает палочку, в то время как на видео она имеет заметное утолщение с одной стороны. Более того, есть довольно много бактерий, имеющих продолговатую форму. Отличить их друг от друга без профессиональной подготовки и точного оборудования практически невозможно», - говорится в сообщении.

Золотистый стафилококк также отличается от того, что показано в ролике. «Эти бактерии можно четко рассмотреть при весьма сильном увеличении, от 1000X и выше, так как в диаметре они всего 1 микрометр или менее. При этом они имеют желтоватый оттенок», - разъясняется в сообщении Stopfake.kz.

Гемолитический стрептококк, который якобы показывают авторы ролика, приблизительно того же размера – от 0,6 до 1 микрометра. Соответственно, для того чтобы его увидеть, нужен весьма мощный микроскоп. Примечательно, что бактерии стрептококка, как правило, формируют структуры, похожие на грозди винограда или длинные цепочки.

Из этого следует, что ни одну, из озвученных и предположительно показанных в ролике бактерий, нельзя идентифицировать с точностью. Соответственно, показанные в ролике частицы могут быть чем угодно.

Состав вакцины производства Pfizer/BioNTech не является секретом и опубликован в открытом доступе.

Авторы видео неизвестны, а также нет точных данных о том, какие методы в микроскопии они применяли для того, чтобы увидеть и идентифицировать бактерии, что именно они анализировали и имели ли они достаточно знаний и навыков для проведения подобного анализа.