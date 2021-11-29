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Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены опасные металлы и паразиты, вызывающие сонную болезнь»

29 Ноября 2021 13:13
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Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены опасные металлы и паразиты, вызывающие сонную болезнь»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют информацию о том, что некие «ультраизощренные» приборы помогли ученому Роберту Чжану узнать истинный состав вакцин против КВИ. В сообщении сказано, что в них он обнаружил оксид графена, ряд опасных для здоровья металлов, некие наночастицы и даже трипаносом – паразитов, вызывающих сонную болезнь. Никаких подтверждений этому нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Для начала внимание стоит обратить на то, что если бы столь значимое открытие действительно было бы сделано и имело бы неоспоримые доказательства, то о нем написали бы многие СМИ. Однако ни о чем подобном информации нет. Научных исследований, доказывающих открытие Роберта Чжана, в Сети также нет. Статей с его авторством, в которых речь шла бы о составе вакцин, нет ни на портале PubMed, ни в научных рецензируемых журналах BMJ, Nature, The Lancet и New England Journal of Medicine.

Это говорит о том, что сообщения об открытии циркулируют исключительно в мессенджерах и социальных сетях, следовательно, не имеют доказательной базы и доверять им нет никаких оснований.

Более того, теории об оксиде графена и металлах в вакцинах опровергали неоднократно.

Версия о том, что в вакцинах против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech присутствуют паразиты, трипаносомы, противоречит науке и здравому смыслу. Дело в том, что трипаносомы, как и другие паразиты, не способны к самостоятельному выживанию. Они живут в организмах позвоночных животных, куда попадают при помощи крупных насекомых, таких как слепни и прочие. Питаются они растворенными в крови и спинномозговой жидкости органическими веществами. Следовательно, выжить во флаконе с вакциной без кислорода, света и пищи они не могут. Кроме того, вакцина производства Pfizer/BioNTech должна храниться и транспортироваться при экстремально низкой температуре в -70 градусов по Цельсию. Таким образом, добавлять трипаносом в вакцины просто бессмысленно, так как они не способны выжить во флаконе.

В рассылке упоминаются и другие компоненты, которые ученый якобы обнаружил в вакцинах при помощи «ультраизощренных» приборов. Однако ничего из того, что было перечислено, в официальных составах препаратов нет.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac.

Vero Cell.

Всю документацию, сопровождающую препараты, в том числе и указание составов, проверяли специалисты ВОЗ и правительства стран, одобривших вакцину.

Также внимание стоит обратить и на тот факт, что сообщения, которые распространяют противники вакцинации о находках в вакцинах, напрямую противоречат друг другу. Ранее там «находили» гидру, наночастицы, образующие нейросеть, тяжелые металлы, почки хомяков, кровь собак, коров и обезьян и прочие ингредиенты. При этом доза вакцины на человека очень мала и составляет менее одного миллилитра. Все препараты представляют собой прозрачную жидкость без видимого осадка или примесей. Таким образом, если бы все вышеперечисленные таинственные компоненты действительно входили бы в состав вакцин, то они просто не влезли бы во флакон и были заметны.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что сообщения о металлах, паразитах и оксиде графена в вакцинах безосновательны и не имеют никаких подтверждений. Все ингредиенты, действительно входящие в состав вакцин, опубликованы в Сети и не являются секретом.

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#Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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