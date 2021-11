Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены опасные металлы и паразиты, вызывающие сонную болезнь»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют информацию о том, что некие «ультраизощренные» приборы помогли ученому Роберту Чжану узнать истинный состав вакцин против КВИ. В сообщении сказано, что в них он обнаружил оксид графена, ряд опасных для здоровья металлов, некие наночастицы и даже трипаносом – паразитов, вызывающих сонную болезнь. Никаких подтверждений этому нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Для начала внимание стоит обратить на то, что если бы столь значимое открытие действительно было бы сделано и имело бы неоспоримые доказательства, то о нем написали бы многие СМИ. Однако ни о чем подобном информации нет. Научных исследований, доказывающих открытие Роберта Чжана, в Сети также нет. Статей с его авторством, в которых речь шла бы о составе вакцин, нет ни на портале PubMed, ни в научных рецензируемых журналах BMJ, Nature, The Lancet и New England Journal of Medicine.

Это говорит о том, что сообщения об открытии циркулируют исключительно в мессенджерах и социальных сетях, следовательно, не имеют доказательной базы и доверять им нет никаких оснований.

Более того, теории об оксиде графена и металлах в вакцинах опровергали неоднократно.

Версия о том, что в вакцинах против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech присутствуют паразиты, трипаносомы, противоречит науке и здравому смыслу. Дело в том, что трипаносомы, как и другие паразиты, не способны к самостоятельному выживанию. Они живут в организмах позвоночных животных, куда попадают при помощи крупных насекомых, таких как слепни и прочие. Питаются они растворенными в крови и спинномозговой жидкости органическими веществами. Следовательно, выжить во флаконе с вакциной без кислорода, света и пищи они не могут. Кроме того, вакцина производства Pfizer/BioNTech должна храниться и транспортироваться при экстремально низкой температуре в -70 градусов по Цельсию. Таким образом, добавлять трипаносом в вакцины просто бессмысленно, так как они не способны выжить во флаконе.

В рассылке упоминаются и другие компоненты, которые ученый якобы обнаружил в вакцинах при помощи «ультраизощренных» приборов. Однако ничего из того, что было перечислено, в официальных составах препаратов нет.

Всю документацию, сопровождающую препараты, в том числе и указание составов, проверяли специалисты ВОЗ и правительства стран, одобривших вакцину.

Также внимание стоит обратить и на тот факт, что сообщения, которые распространяют противники вакцинации о находках в вакцинах, напрямую противоречат друг другу. Ранее там «находили» гидру, наночастицы, образующие нейросеть, тяжелые металлы, почки хомяков, кровь собак, коров и обезьян и прочие ингредиенты. При этом доза вакцины на человека очень мала и составляет менее одного миллилитра. Все препараты представляют собой прозрачную жидкость без видимого осадка или примесей. Таким образом, если бы все вышеперечисленные таинственные компоненты действительно входили бы в состав вакцин, то они просто не влезли бы во флакон и были заметны.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что сообщения о металлах, паразитах и оксиде графена в вакцинах безосновательны и не имеют никаких подтверждений. Все ингредиенты, действительно входящие в состав вакцин, опубликованы в Сети и не являются секретом.