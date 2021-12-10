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Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены лезвия из гидроксида графена»

10 Декабря 2021 13:46
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Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены лезвия из гидроксида графена»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета делятся сообщением о том, что в вакцинах против COVID-19 якобы содержится не только графен и оксид графена, как сообщалось ранее, но и гидроксид графена, который напоминает лезвия и разрезает сосуды привитых людей изнутри. Все это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Теории о графене и оксиде графена в вакцинах конспирологические. Они не имеют доказательств. Подробно мы их уже опровергали ранее.

Идею о гидроксиде графена в вакцинах впервые озвучил немецкий химик Андреас Ноак. Он ссылался на исследование, которое якобы провели в Университете Альмерии. Это государственный университет в Испании. Однако вскоре после того, как подобные заявления стали вирусными в Сети, администрация университета опровергла причастность к выводам о содержании графена и его соединений в вакцинах против COVID-19.

Важно отметить, что составы вакцин против COVID-19 не являются секретом и опубликованы в открытом доступе. Из них следует, что ни графена в чистом виде, ни его оксидов, ни гидроксидов в препаратах не содержится.

Подробнее с составами можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech ;

Moderna ;

Janssen;

AstraZeneca ;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm) ;

QazVac ;

CoronaVac.

Теория о том, что гидроксид графена формирует некие лезвия, которые разрезают сосуды изнутри, противоречит науке. Гидроксид графена имеет трехмерную сетку с большими порами. Его изображения под микроскопом можно найти в Сети. Они доказывают, что на лезвия материал вовсе не похож. Кроме того, если бы сосуды людей, получивших вакцину против COVID-19, были бы разрезаны изнутри, то смерть наступала бы в результате обширных внутренних кровоизлияний. Однако о подобных случаях не сообщалось. Вскрытия погибших в результате COVID-19 также не привели ученых к выводам о том, что смерть пациентов наступает в результате внутренних кровоизлияний или травм сосудов.

Следовательно, нет никаких оснований считать высказывание доктора Ноака правдой. В составы вакцин против COVID-19 не входит ни графен, ни его соединения. О том, что у привитых людей развиваются обширные внутренние кровоизлияния в результате необъяснимых травм сосудов, никогда не сообщалось. Гидроскид графена, о котором говорил доктор Ноак, имеет пористую структуру и не напоминает лезвие.


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#Коронавирус в РК   #Фейки  
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