Фейк: В телах погибших вакцинированных людей обнаружены тромбы необычной формы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют отрывок из передачи, в которой выступает бальзамировщик из США Ричард Хиршман. Он говорит, что с начала прививочной кампании находил в телах людей, получивших при жизни вакцину против COVID-19, тромбы необычной формы и консистенции. Он связывает это с вакцинами и утверждает, что именно они и стали причиной смерти. Подобные заявления совершенно безосновательны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Свою теорию о происхождении тромбов он озвучил в шоу Джейн Руби. Еще до того, как у Джейн Руби появилась собственная программа, она распространяла ложные заявления о пандемии COVID-19 и вакцинах, называя себя доктором, при этом не уточняя, что докторскую степень она защищала по психологии, а не по медицине.

Что же касается сообщений о необычных тромбах, то их уже прокомментировали медики и бальзамировщики. К примеру, Моника Торрес, сотрудница морга в Финиксе (столице штата Аризона), сообщила порталу PolitiFact, что «нет ничего необычного в темных тромбах в телах, которые достаточно долго находились в холодильных камерах перед бальзамированием».

В этой же статье в PolitiFact приведены слова гематолога Язана Абу-Исмаила из Университета здоровья Юты. Он указывает на то, что COVID-19 может быть причиной образования тромбов.

«Госпитализированные пациенты с COVID-19 могут страдать от тромбоза как глубоких вен, так и артерий, что иногда может привести к инфарктам. Такая картина чаще наблюдается у людей с тяжелой формой COVID-19, но и люди, перенесшие болезнь в средней или легкой форме, также подвержены риску тромбоза», — рассказал он.

Он также пояснил, что тромбообразование наблюдалось у 20-40% пациентов с тяжелой формой COVID-19 и у 3-9% тех, кто переболел в легкой и средней формах.

То, что COVID-19 может провоцировать образование тромбов, подтверждают и другие специалисты.

В апреле 2021 года сотрудники Оксфордского университета провели исследование, которое показало, что риск развития тромбоза в 10 раз выше у людей, перенесших COVID-19, чем у тех, кто был вакцинирован и не заразился болезнью.

Из этого можно сделать вывод, что заявления Ричарда Хиршмана голословны и никоим образом не говорят о том, что вакцины против COVID-19 вызывают образование необычных тромбов.