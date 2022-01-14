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Фейк: В Сеть попали снимки химиката со штаммом-омикрон, который распыляют с самолетов

14 Января 2022 07:31
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Фейк: В Сеть попали снимки химиката со штаммом-омикрон, который распыляют с самолетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджерах рассылают фотографию, которая якобы доказывает, что вариант вируса SARS-CoV-2 омикрон намеренно распыляют с самолетов. К сообщению было прикреплено фото мешков с надписью Omicron. Снимок якобы был сделан на особо охраняемом складе одного из аэропортов в Чехии. Все это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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На самом деле эта фотография не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19, коронавирусу SARS-CoV-2 и его вариантам. В мешках, показанных на снимке, содержится полипропиленовая добавка, которую производит итальянская компания Omicron .

Предприятие выпускает полипропиленовые и полиамидные добавки, которые используются в промышленности. В частности, их применяют при производстве пластиковых труб, бытовых изделий, мебели, оргтехники и прочего. Медицинские изделия и лекарства компания не производит.

Компания Omicron существует на рынке более 45 лет и не имеет отношения к пандемии COVID-19.

Теория о том, что некие химикаты могут сбрасывать с самолетов, чтобы травить людей, называется теорией химтрейлов и является конспирологической. Подробнее о ней мы уже рассказывали ранее.

Несмотря на то, что эта теория совершенно бездоказательна, она оказалась одной из самых популярных конспирологических теорий среди казахстанцев в 2021 году.


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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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