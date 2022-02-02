Фейк: В продаже появилась кукла Барби, демонстрирующая последствия вакцинации против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram пользователи распространяют фотографию куклы Барби, сидящей в инвалидном кресле. Надпись на ценнике гласит, что эта кукла называется «Барби – бустерная доза». Некоторые пользователи считают, что таким образом компания-производитель дает понять, что вакцины против COVID-19 крайне опасны и вызывают неизлечимые болезни. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле кукла, которая показана на фото, называется Barbie Fashionistas Doll #165. На сайте производителя нет никаких упоминаний о том, кто кукла каким-либо образом связана с вакцинацией или пандемией COVID-19.

Серию кукол в инвалидных креслах и с протезами компания Mattel выпустила еще в 2019 году для того, чтобы показать разнообразие реальных людей.

Следовательно, кукла Барби в инвалидном кресле никак не связана с пандемией и не может предупреждать об «опасностях» вакцинации. Надпись на ценнике «бустерная доза» является манипуляцией и не имеет никакого отношения к оригинальному названию игрушки.