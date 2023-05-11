Фейк: В перезрелых бананах заводятся черви

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется видео с перезрелыми бананами, в которых содержатся черви. В кадре неизвестный человек помещает кусочек переспелого банана под микроскоп и через линзу показывает, что во фрукте содержатся черви. Однако, насколько бы правдоподобным ни выглядело видео — это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Stopfake.kz рассказал об аналогичном опыте украинского ученого и чем отличаются обычные желтые бананы от перезрелых.

Химик Глеб Репич провел такой же опыт с перезрелым бананом и показал его в своем Instagram-аккаунте. Он поместил коричневый банан под микроскоп и не обнаружил никаких червей. Затем Репич взял еще более перезревшую часть фрукта и рассмотрел ее под микроскопом, но и там не было паразитов. Исходя из своего эксперимента, ученый сделал вывод, что распространяемое видео с бананами и червями — неправда.

Бананы имеют разную степень созревания: от незрелых и уже созревших желтых до переспелых темно-коричневых. Тем не менее количество питательных веществ в коричневых бананах не сильно отличается от желтых. Перезрелые фрукты также содержат полезные вещества. Однако в коричневых бананах гораздо больше сахара, поскольку в процессе разрушения волокон содержащиеся в них сложные крахмалы превращаются в простые сахара.

Но если фрукт покрылся плесенью, издает неприятный запах или выделяет жидкость, то он начал гнить, есть его нельзя.

Таким образом, видео про червей в перезрелых бананах является фейком. Коричневые бананы совершенно безопасны, и их можно без проблем употреблять в пищу в любом виде. Более того, они так же, как и обычные созревшие бананы, содержат витамины и антиоксиданты, но только в меньшем количестве. Поэтому, если банан не покрылся плесенью и не пахнет плохо, его можно есть, неважно какого он цвета.