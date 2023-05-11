Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Фейк: В перезрелых бананах заводятся черви

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Мая 2023, 14:49
Фейк: В перезрелых бананах заводятся черви Фото: stopfake.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется видео с перезрелыми бананами, в которых содержатся черви. В кадре неизвестный человек помещает кусочек переспелого банана под микроскоп и через линзу показывает, что во фрукте содержатся черви. Однако, насколько бы правдоподобным ни выглядело видео — это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Stopfake.kz рассказал об аналогичном опыте украинского ученого и чем отличаются обычные желтые бананы от перезрелых.

Химик Глеб Репич провел такой же опыт с перезрелым бананом и показал его в своем Instagram-аккаунте. Он поместил коричневый банан под микроскоп и не обнаружил никаких червей. Затем Репич взял еще более перезревшую часть фрукта и рассмотрел ее под микроскопом, но и там не было паразитов. Исходя из своего эксперимента, ученый сделал вывод, что распространяемое видео с бананами и червями — неправда.

Бананы имеют разную степень созревания: от незрелых и уже созревших желтых до переспелых темно-коричневых. Тем не менее количество питательных веществ в коричневых бананах не сильно отличается от желтых. Перезрелые фрукты также содержат полезные вещества. Однако в коричневых бананах гораздо больше сахара, поскольку в процессе разрушения волокон содержащиеся в них сложные крахмалы превращаются в простые сахара.

Но если фрукт покрылся плесенью, издает неприятный запах или выделяет жидкость, то он начал гнить, есть его нельзя.

Таким образом, видео про червей в перезрелых бананах является фейком. Коричневые бананы совершенно безопасны, и их можно без проблем употреблять в пищу в любом виде. Более того, они так же, как и обычные созревшие бананы, содержат витамины и антиоксиданты, но только в меньшем количестве. Поэтому, если банан не покрылся плесенью и не пахнет плохо, его можно есть, неважно какого он цвета.


Видео   Общество   Фейки  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием