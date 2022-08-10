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Фейк: В Нур-Султане водитель экскаватора смял ковшом грузовики для получения зарплаты
10 Августа 2022 20:43

Фейк: В Нур-Султане водитель экскаватора смял ковшом грузовики для получения зарплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Instagram распространяют видеоролик, на котором экскаватор сминает ковшом стоящие рядом грузовики. Подпись гласит, что кадры сделаны в Нур-Султане, а водитель экскаватора – карагандинец. Он якобы решил повредить автомобиль из-за того, что работодатель не выплатил ему заработную плату за три месяца. Портал Stopfake.kz объяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

Видео прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана.

«Данное видео не имеет никакого отношения к столице Казахстана. департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда законным интересам организаций», - сообщили в ведомстве.

На самом деле ролик был снят еще в сентябре 2021 года в Турции, в городе Ширнак. Водитель экскаватора действительно намерено разбил пять грузовиков из-за невыплаченной вовремя зарплаты.

Таким образом, распространяемый ролик подлинный, однако снят он был в 2021 году в Турции. К столице Казахстана это видео никакого отношения не имеет.




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