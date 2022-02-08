Фейк: В новостных сюжетах мертвых людей играют актеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется отрывок новостного сюжета, в котором корреспондент стоит на фоне лежащих на земле людей, завернутых в пластиковые пакеты для трупов. Во время репортажа один из лежащих людей внезапно стряхнул с себя пакет, из чего пользователи сделали вывод о том, что в новостных сюжетах погибших играют актеры, чтобы создать иллюзию массовой смертности. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В новостном сюжете, отрывок которого сейчас распространяется в Казнете, речь шла вовсе не о смертности от чего бы то ни было, при этом корреспондент не заявлял о том, что лежащие на земле люди мертвы. В выпуске рассказано об акции, которую устроили защитники окружающей среды. Событие состоялось в Вене 4 февраля 2022 года.

Протестующие активисты легли на землю и укрылись пакетами для трупов для того, чтобы привлечь внимание к проблеме выбросов углекислого газа в атмосферу. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, каждые дополнительные 4434 метрические тонны углекислого газа, выброшенные в атмосферу в 2020 году, приведут к одной избыточной смерти во всем мире в период с 2020 по 2100 год.

Как пишет активист Михаэль Шпикерман, в Австрии 4434 тонны СО2 выбрасываются в атмосферу каждые 29 минут. Согласно методу расчета, приведенному в журнале Nature, такое количество выбросов способно привести к 49 избыточным смертям в день во всем мире за период с 2020 по 2100 год.

Своей акцией протеста активисты хотели привлечь внимание политиков к этой проблеме и побудить их ускорить принятие законов, обеспечивающих сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Именно поэтому 49 человек решили изобразить мертвецов, наглядно продемонстрировав количество потенциальных избыточных смертей, в случае если уровень выбросов углекислого газа не будет снижен.

Таким образом, в новостном сюжете рассказывали не о погибших людях, а об акции протеста, на которой никто не умирал. Более того, зрителям сообщили о том, что лежащие на земле люди живы.

Ранее мы уже рассказывали о том, как COVID-диссиденты пытались выдать съемки рекламных роликов и музыкальных видео за съемку реальных новостных сюжетов.