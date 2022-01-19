Фейк: В начале пандемии COVID-19 не лечили намеренно, чтобы вакцинировать людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram распространяют высказывание американского кардиолога Питера Маккалоу. Врач заявляет, что в начале пандемии пациентов с COVID-19 не лечили намеренно, искусственно создавая необходимость вакцинации. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Питер Маккалоу известный противник вакцинации. Ранее он уже делал ряд заявлений, ни одно из которых не прошло проверку фактчекеров.

Дезинформация, которую он распространял, послужила причиной иска на миллион долларов, который против Маккалоу подал его бывший работодатель. В частности, в иске было указано, что Питер Маккалоу призывал использовать неодобренные лекарства, такие как «Ивермектин» и «Гидроксихлорохин», от имени клиники, в которой он работал.

Его заявление о том, что пациентов с COVID-19 намеренно не лечили в начале пандемии, полностью ложное. Врачи стремились оказать посильную помощь пациентам на всех этапах развития пандемии, как и до ее начала.

Однако в конце 2019-го и начале 2020 года болезнь была совершенно новой для всего мира, соответственно, протоколов лечения для нее не существовало, а значит, медикам приходилось опираться исключительно на собственный опыт и знания. Летом 2020 года ситуация улучшилась, и специалисты смогли разработать более эффективные схемы лечения COVID-19.

Исследования и поиски действенных лекарств продолжаются до сих пор.

На сегодняшний день компания Pfizer разработала лекарство от COVID-19. Исследования показывают, что оно на 90% эффективно в предотвращении тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.

Вакцинация также является эффективным средством профилактики заболевания. Существующие на сегодняшний день вакцины эффективны и безопасны, что подтверждается доклиническими и клиническими исследованиями.

Иммунизация позволяет снизить скорость распространения инфекции и не допустить коллапса систем здравоохранения в различных странах.

Следовательно, врачи не создавали потребность в массовой вакцинации искусственно. Такая необходимость продиктована наукой и здравым смыслом.

Врачи лечили пациентов с COVID-19 с момента появления болезни, однако в начале пандемии из-за того, что недуг не был известен ранее, лечение было менее эффективным, чем то, которое разработали сейчас на основе полученных научных данных.