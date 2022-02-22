Фейк: В Мексике сотни птиц упали замертво из-за неизвестного излучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram казахстанцы рассылают шокирующие кадры стаи птиц, внезапно пикирующей с неба, в результате чего часть пернатых разбивается о землю и стены зданий. В подписи, сопровождающей видео, сказано, что птиц «ударило об асфальт некое излучение». Портал Stopfake.kz разъяснил, что это не так, передает МИА «Казинформ».

Распространяемое видео является подлинным. Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения в городе Чиуауа на севере Мексики 14 февраля 2022 года.

Однако специалисты отвергают версию о том, что столь необычное поведение птиц могло вызвать излучение. По изначальной версии, которую выдвинули ветеринары, беседовавшие с корреспондентами газеты El Heraldo de Chihuahua, массовую гибель птиц могло вызвать загрязнение в воздухе или замыкание провода. Дело в том, что из-за холодной погоды на севере Мексики в последние дни люди вынуждены были использовать дровяные обогревали, что сказалось на качестве воздуха.

Однако позже доктор Ричард Бротон из Британского центра экологии и гидрологии выдвинул версию о том, что такое поведение птиц мог спровоцировать хищник, который не попал на видео, так как находился выше камер наблюдения.

«Это выглядит так, будто хищник, вроде ястреба или сокола, преследовал стаю птиц, как они это делают с выводками скворцов, и птицы разбились, поскольку вся стая была вынуждена резко снизиться. На видео видно, что птицы действуют подобно волне, будто их что-то смывает с высоты», — сообщил он порталу The Guardian.

Доктор Александр Лис из Манчестерского столичного университета (Manchester Metropolitan University) также согласился с тем, что наиболее вероятной причиной гибели птиц стал хищник.

Специалисты также сообщают, что в Мексике зимует северный лунь – хищная птица, которая вполне могла напасть на стаю мигрирующих птиц.

Похожий случай произошел в 2019 году в Северном Уэльсе. Тогда стая дроздов разбилась о землю, пытаясь оторваться от хищника.