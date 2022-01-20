Фейк: В Казахстане все школьники и студенты с 24 января вернутся за парты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что с 24 января 2022 года все школьники и студенты вернутся за парты. Эту информацию прокомментировали в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
С 24 января школьников и студентов действительно ждут перемены, однако о полной отмене удаленки речи не идет.
«С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в офлайн-формате. Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Алгоритм работы организаций образования следующий. Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей. В общеобразовательных школах до 600 учащихся – полноценное офлайн-обучение. В школах с более чем 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно. Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение некоторым предметам на дистанционный формат», – сообщила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.
Она также пояснила, что обучение во внешкольных организациях возможно в офлайн-формате при условии, что занятия проходят индивидуально или в группах до 15 человек. В коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями индивидуальные и групповые занятия до восьми человек также могут проходить в штатном режиме.
В колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме, лекции – в онлайн-формате.
Таким образом, информация о полном переходе всех учащихся страны на офлайн-формат обучения является неточной.
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