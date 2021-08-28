Фейк: В Каскелене роддом перепрофилировали в провизорный госпиталь

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - В Instagram появилось сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области родильный дом перепрофилировали в провизорный госпиталь. В результате 70 рожениц якобы были вынуждены переезжать в другое здание в час ночи. Информацию опровергли в Управлении здравоохранения Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

«В Карасайской ММБ имеются инфекционные отделения для лечения COVID-19 первого и второго уровня. Для беременных, рожениц, послеродовых женщин и детей, соответственно, также предусмотрены отделения. Администрация Карасайской ММБ старается создать все необходимые условия для лечения нашего населения. Убедительная просьба не поддаваться панике и не верить провокационным рассылкам в социальных сетях», — сказано в сообщении.







