Фейк: В инфекционных стационарах приготовили койки для вакцинированных детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение о том, что якобы в инфекционных отделениях для детей уже готовы койки. По словам автора, они понадобятся после того, как в школах распылят вакцину, и дети начнут массово болеть и умирать. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Информация о развертывании дополнительных инфекционных коек для детей не соответствует действительности. На сегодняшний день, напротив, ввиду спада заболеваемости КВИ инфекционные стационары закрываются. Также не существует вакцины, которую применяют, распрыскивая ее в помещении», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Это голосовое сообщение не первая попытка посеять панику среди родителей. Ранее мы уже опровергали фейк о смерти и тяжелом состоянии детей после прививок в Костанайской области.