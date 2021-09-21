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    17:19, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Фейк: В инфекционных стационарах приготовили койки для вакцинированных детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение о том, что якобы в инфекционных отделениях для детей уже готовы койки. По словам автора, они понадобятся после того, как в школах распылят вакцину, и дети начнут массово болеть и умирать. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

    «Информация о развертывании дополнительных инфекционных коек для детей не соответствует действительности. На сегодняшний день, напротив, ввиду спада заболеваемости КВИ инфекционные стационары закрываются. Также не существует вакцины, которую применяют, распрыскивая ее в помещении», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

    Это голосовое сообщение не первая попытка посеять панику среди родителей. Ранее мы уже опровергали фейк о смерти и тяжелом состоянии детей после прививок в Костанайской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Общество для mail.ru
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