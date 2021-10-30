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    17:18, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк: «В городах Казахстана открываются пункты для утилизации населения»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИ НФОРМ – Пользователей Казнета встревожило появление пунктов сбора пострадавшего населения в приложении 2GIS. Некоторые предполагают, что они нужны вовсе не для помощи пострадавшим, а для «вывоза и утилизации населения в концлагерях и газовых камерах». Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    На каком основании открываются пункты сбора пострадавшего населения и для чего они нужны, пояснили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

    «Пункты сбора пострадавшего населения организованы в соответствии с пунктом четыре статьи восемь Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года. Кроме того, согласно главе пять приказа Министра внутренних дел РК от шестого марта 2015 года № 190, пункты приема пострадавшего населения предназначены для организации временного размещения пострадавшего населения на период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, таких как снежные заносы, угрозы подтопления жилых массивов, пожары, обрушения и прочие», — сообщили в ведомстве.

    Пункты приема пострадавшего населения располагаются, как правило, в гостиницах или иных организациях, позволяющих временно разместить и обеспечить горячим чаем людей, попавших в сложную ситуацию. Никаких «газовых камер» в пунктах приема пострадавшего населения нет.

    Таким образом, слухи о том, что такие пункты нужны для массовых убийств людей, – фейк. Они созданы для помощи людям, пострадавшим в результате ЧП.


    Теги:
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