Фейк: В Германии самолеты официально распыляют опасные химикаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета пишут о том, что в Германии самолеты официально распыляют некие опасные химикаты. С их помощью якобы управляют погодой, а также распространяют вариант омикрон. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На видео в сообщении показан низко летящий самолет, по обе стороны от которого в небе остаются следы. На самом деле это вовсе не распыленные им химикаты и опасные вещества, а туман, который опустился еще до того, как пролетел самолет.

Полная версия этого видео и записи того же события, снятые с других ракурсов есть в Сети.

Это самолет ANTONOV AN-225, заходящий на посадку в городе Жешув (Польша). В тот день над населенным пунктом стоял туман, и тяжелое воздушное судно «прорезало» его, что и попало на видео.

Это доказывает, что самолет вовсе не распылял никаких химикатов, а заходил на посадку в тумане.

Теории о том, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 омикрон распыляют с неба, конспирологические и противоречат научным фактам. Ранее мы уже подробно опровергали «доказательства» этой теории.