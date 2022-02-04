Фейк: В Германии самолеты официально распыляют опасные химикаты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета пишут о том, что в Германии самолеты официально распыляют некие опасные химикаты. С их помощью якобы управляют погодой, а также распространяют вариант омикрон. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
На видео в сообщении показан низко летящий самолет, по обе стороны от которого в небе остаются следы. На самом деле это вовсе не распыленные им химикаты и опасные вещества, а туман, который опустился еще до того, как пролетел самолет.
Полная версия этого видео и записи того же события, снятые с других ракурсов есть в Сети.
Это самолет ANTONOV AN-225, заходящий на посадку в городе Жешув (Польша). В тот день над населенным пунктом стоял туман, и тяжелое воздушное судно «прорезало» его, что и попало на видео.
Это доказывает, что самолет вовсе не распылял никаких химикатов, а заходил на посадку в тумане.
Теории о том, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 омикрон распыляют с неба, конспирологические и противоречат научным фактам. Ранее мы уже подробно опровергали «доказательства» этой теории.
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