+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: В детских садах распыляют химические вещества, из-за которых болеют дети

9 Февраля 2022 11:12
Поделиться:
Фейк: В детских садах распыляют химические вещества, из-за которых болеют дети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют видео, на котором видно, как в детском саду проводят санитарную обработку. По кадрам невозможно определить, в каком именно детском саду, городе или даже стране они сняты. Тем не менее в казахстанских образовательных учреждениях опасные для здоровья вещества не распыляют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Победители конкурса социальных идей «HALYQ YMITI» получат 50 млн тенге от Благотворительного Фонда «Халык»
Предпринимательница открыла кондитерскую в селе на грант акима Карагандинской области Первая тройня родилась в этом году в Акмолинской области Фейк: 3500 детских кроватей закупают казахстанские больницы из-за распространения варианта омикрон

О том, что санитарная обработка в детских садах и школах нашей страны безвредна для детей, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«Все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли государственный контроль и разрешены к применению на территории Республики Казахстан. Они применяются согласно утвержденной инструкции. Данные вещества безопасны»,- сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Это не первый случай, когда пользователи Сети распространяют слухи о распылении ядовитых веществ в общественных местах.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Победители конкурса социальных идей «HALYQ YMITI» получат 50 млн тенге от Благотворительного Фонда «Халык»
Предпринимательница открыла кондитерскую в селе на грант акима Карагандинской области
Первая тройня родилась в этом году в Акмолинской области
Фейк: 3500 детских кроватей закупают казахстанские больницы из-за распространения варианта омикрон
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
3 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
4 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
5 Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев
6 Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Предпринимательница открыла кондитерскую в селе на грант акима Карагандинской области
Нужны кардинальные меры для снижения уровня коррупции – Айгуль Соловьева
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев
Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив