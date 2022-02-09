Фейк: В детских садах распыляют химические вещества, из-за которых болеют дети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют видео, на котором видно, как в детском саду проводят санитарную обработку. По кадрам невозможно определить, в каком именно детском саду, городе или даже стране они сняты. Тем не менее в казахстанских образовательных учреждениях опасные для здоровья вещества не распыляют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

О том, что санитарная обработка в детских садах и школах нашей страны безвредна для детей, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«Все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли государственный контроль и разрешены к применению на территории Республики Казахстан. Они применяются согласно утвержденной инструкции. Данные вещества безопасны»,- сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Это не первый случай, когда пользователи Сети распространяют слухи о распылении ядовитых веществ в общественных местах.