Фейк: В детских садах распыляют химические вещества, из-за которых болеют дети
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют видео, на котором видно, как в детском саду проводят санитарную обработку. По кадрам невозможно определить, в каком именно детском саду, городе или даже стране они сняты. Тем не менее в казахстанских образовательных учреждениях опасные для здоровья вещества не распыляют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
О том, что санитарная обработка в детских садах и школах нашей страны безвредна для детей, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
«Все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли государственный контроль и разрешены к применению на территории Республики Казахстан. Они применяются согласно утвержденной инструкции. Данные вещества безопасны»,- сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.
Это не первый случай, когда пользователи Сети распространяют слухи о распылении ядовитых веществ в общественных местах.
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