Фейк: в будущем вакцины наделят людей чертами различных животных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео необычной скульптуры женщины с заостренными ушами, стоящей на страусиных ногах и имеющей сумку, как у кенгуру, из которой выглядывает младенец. Подпись гласит, что именно такой вид человека хотят создать «глобалисты», используя для этого вакцины с генами разных животных. Как утверждает stopfake.kz, это неправда, передает МИА «Казинформ».

На самом деле показанная на видео скульптура – это проект антрополога Элис Робертс, воплощенный художниками Скоттом Итоном и Сангиром Прабхакером.

Проект называется «Элис 2.0» и представляет собой фантазию на тему того, как мог бы выглядеть человек, если бы его тело изменили, используя различные черты животных.

Так, антрополог Элис Робертс улучшила свою модель сердцем собаки, чтобы свести к минимуму риски сердечных приступов, большими глазами и ушами, чтобы повысить чувствительность, устойчивыми и быстрыми ногами страуса Эму и сумкой для вынашивания детей, как у кенгуру, которая могла бы сделать процесс деторождения гораздо менее болезненным для женщин.

Этот проект вовсе не означает, что людей начнут изменять так, чтобы они походили на «Элис 2.0», или что в будущем люди станут выглядеть именно так. Это просто фантазия.

Что же касается теории о том, что в вакцины добавляют гены различных животных, то она основана на фейках о том, что прививки против COVID-19 содержат гены шимпанзе и змей. На самом деле таких ингредиентов ни в одной вакцине против этой болезни нет.

Более того, вакцины никоим образом не могут изменить ДНК человека, так как попросту не попадают в ядра клеток, где «хранится» эта молекула.

Все это значит, что распространяемое сообщение – это фейк. Показанная на видео скульптура – это лишь плод воображения антрополога, а в вакцинах нет генов животных.