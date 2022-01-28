Фейк: Уровень заболеваемости среди привитых людей в три раза выше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram пишут о том, что последние данные из Великобритании показывают, что заболеваемость COVID-19 в три раза выше среди вакцинированных людей, чем среди тех, кто не привился. Также в рассылке сказано, что вакцинированные и невакцинированные люди распространяют вирус одинаково. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Источником этой новости является портал World-Signal.com. Этот сайт посвящен трейдингу на «Форекс» и не является достоверным новостным порталом. Об этом говорит дисклеймер, размещенный на самом сайте.

«Опубликованные материалы считаются достоверными, однако ни World-signal, ни кто-либо из его сотрудников не могут гарантировать их точности и актуальности и не несут ответственности за любые ошибки и упущения, которые могут возникнуть», — сказано в нем.

Размещенное в разделе новостей сообщение о том, что привитые люди заболевают COVID-19 в три раза чаще, чем те, кто не получал вакцину, не соответствует реальной статистике заболеваемости среди непривитых людей в Великобритании.

Согласно информации Имперского колледжа Лондона, в период с 5 по 20 января 2022 года среди 100 500 человек, сдавших ПЦР-тест на COVID-19, каждый 23 получил положительный результат. Это самый высокий показатель с мая 2020 года. Также в материале отмечается, что среди всех зараженных почти две трети или 64,6% ранее уже перенесли COVID-19.

О том, что среди заболевших людей две трети ранее были вакцинированы, не сказано. Напротив, в материале приведены слова доктора Дженни Харрис, которая говорит о том, что «вакцинация остается лучшим способом защитить себя от тяжелой формы заболевания и госпитализации в результате заражения омикроном». Она также призвала всех, кто еще не привился, сделать это как можно скорее, и отметила, что эффективность вакцин в предотвращении развития тяжелой формы заболевания очевидна.

Согласно статистике смертности от COVID-19, в октябре 2021 года в Англии умирало непривитых 23,8 человека на 100 000 населения. Среди привитых людей этот показатель составил всего 5,2 человека на 100 000 населения.

В США на 4 декабря 2021 года еженедельный показатель смертности от COVID-19 составил 9,47 человека на 100 000 населения среди непривитых и 0,1 человека на 100 000 населения среди тех, кто был привит и позже ревакцинирован.

Информация о том, что вакцинированные люди распространяют COVID-19 точно так же, как и те, кто не прививался, — манипуляция. Бесспорно, в случае заражения привитый человек может быть распространителем вируса, однако, согласно научным исследованиям , вакцинированные люди избавляются от вируса быстрее, и время высокой вирусной нагрузки у них существенно меньше, чем у тех, кто не получал вакцины. Следовательно, вероятность заразиться от привитого человека ниже, чем от того, кто не прививался.

Итак, статья, в которой говорится о том, что привитые люди болеют COVID-19 в три раза чаще, — фейк. Она размещена на ненадежном ресурсе, не содержит ссылок на какие-либо рецензированные научные статьи и противоречит имеющейся официальной статистике.