Фейк: Ученый из Китая официально заявил, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется видео, рассказывающее об ученом из Китая, который в официальном интервью телеканалу NBC заявил, что вирус SARS-CoV-2 выделить так и не удалось. На самом деле это не так. Фраза про выделение вируса была вырвана из контекста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Интервью, о котором идет речь в распространяемом ролике, вышло на телеканале NBC 23 января текущего года, как часть выпуска, посвященного «годовщине» пандемии COVID-19. В выпуске также показывали рынок в Ухани, откуда, предположительно, распространилась болезнь, и вспоминали начало пандемии.

Интервью с доктором Ву Цзун Ю также было посвящено самому началу пандемии. Именно поэтому на вопрос журналистки о том, почему Китай не поделился данными о вирусе сразу, как только он был обнаружен, доктор ответил: «Они не выделили вирус, это проблема».

То есть доктор имел в виду, что на момент обнаружения новой, еще неизвестной болезни ее возбудитель выявлен не был. Полностью расшифровать геном нового вируса и опубликовать его в открытом доступе китайским ученым удалось 10 января 2020 года. Сейчас полная расшифровка генома вируса размещена сразу на нескольких открытых ресурсах.

Доктор Саманта Бейли, также упомянутая в распространяемом ролике, является известной COVID-диссиденткой и автором нескольких фейковых заявлений, ставших вирусными в Сети.

Ранее мы еже опровергали ее теорию о том, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен.

Истории о наградах за выделение этого вируса – манипуляции чистой воды. Мы уже рассказывали о том, почему они ничего не доказывают и не являются объективными.

Показательной в этом случае является история награды, объявленной за доказательство того, что Земля имеет форму шара. После того как пилот не только доказал это в теории, при помощи математических расчетов, но и пролетел построенный им маршрут, доказывающий, что наша планета действительно имеет форму шара, награду ему так и не выдали.

Таким образом, распространяемый ролик является фейковым и не содержит правдивой информации.