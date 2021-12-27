+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: Ученый из Китая официально заявил, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен

27 Декабря 2021 19:39
Поделиться:
Фейк: Ученый из Китая официально заявил, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется видео, рассказывающее об ученом из Китая, который в официальном интервью телеканалу NBC заявил, что вирус SARS-CoV-2 выделить так и не удалось. На самом деле это не так. Фраза про выделение вируса была вырвана из контекста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане
Создать новогоднее настроение детям призвал аким столицы Необходимо расширить возрастные показания для прививок Pfizer - Алмаз Шарман Цены на яйца снизились в 10 областях Казахстана

Интервью, о котором идет речь в распространяемом ролике, вышло на телеканале NBC 23 января текущего года, как часть выпуска, посвященного «годовщине» пандемии COVID-19. В выпуске также показывали рынок в Ухани, откуда, предположительно, распространилась болезнь, и вспоминали начало пандемии.

Интервью с доктором Ву Цзун Ю также было посвящено самому началу пандемии. Именно поэтому на вопрос журналистки о том, почему Китай не поделился данными о вирусе сразу, как только он был обнаружен, доктор ответил: «Они не выделили вирус, это проблема».

То есть доктор имел в виду, что на момент обнаружения новой, еще неизвестной болезни ее возбудитель выявлен не был. Полностью расшифровать геном нового вируса и опубликовать его в открытом доступе китайским ученым удалось 10 января 2020 года. Сейчас полная расшифровка генома вируса размещена сразу на нескольких открытых ресурсах.

Доктор Саманта Бейли, также упомянутая в распространяемом ролике, является известной COVID-диссиденткой и автором нескольких фейковых заявлений, ставших вирусными в Сети.

Ранее мы еже опровергали ее теорию о том, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен.

Истории о наградах за выделение этого вируса – манипуляции чистой воды. Мы уже рассказывали о том, почему они ничего не доказывают и не являются объективными.

Показательной в этом случае является история награды, объявленной за доказательство того, что Земля имеет форму шара. После того как пилот не только доказал это в теории, при помощи математических расчетов, но и пролетел построенный им маршрут, доказывающий, что наша планета действительно имеет форму шара, награду ему так и не выдали.

Таким образом, распространяемый ролик является фейковым и не содержит правдивой информации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане
Создать новогоднее настроение детям призвал аким столицы
Необходимо расширить возрастные показания для прививок Pfizer - Алмаз Шарман
Цены на яйца снизились в 10 областях Казахстана
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
3 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
4 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
5 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
6 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Читайте также
Цены на яйца снизились в 10 областях Казахстана
Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив