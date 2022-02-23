Фейк: Телевизионные сюжеты о пандемии - постановочные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях пользователи распространяют видео, состоящее из отрезков вирусных роликов, циркулировавших в Сети в разное время. На каждом из них съемки якобы новостных сюжетов, в которых фигурируют врачи-актеры и мешки для трупов, наполненные бумагой или надетые на живых людей. Объясняем, откуда взялись эти кадры и почему они не доказывают, что COVID-19 – постановка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Кадр, на котором женщина несет «труп» одной рукой

Это изображение стало вирусным в Сети летом 2020 года. Тогда COVID-диссиденты пытались с его помощью доказать, что пандемия — это выдумка, а жертв этой болезни играют либо актеры, либо и вовсе мешки для тел наполняют бумагой. На самом же деле на фото показана протестная акция, прошедшая в Майами 27 мая 2020 года. Организаторы устроили символические похороны, а мешки олицетворяли потенциальных жертв COVID-19. Ни во время акции, ни после никто не пытался убедить людей в том, что в мешках находятся тела реальных погибших людей, более того, в новостных сюжетах, рассказывающих об этом событии, сообщалось, что мешки являются бутафорией.

Врачи, позирующие у машины скорой помощи

Эти кадры вовсе были сняты COVID-диссидентом в Амстердаме, в то время когда врачей скорой помощи фотографировали для статьи на портале NRC. Статья повествует о работе службы скорой помощи в период пандемии COVID-19 и не преследует цели ввести кого-либо в заблуждение. Фотографии врачей делали исключительно для того, чтобы проиллюстрировать материал. На них нет актеров или моделей, играющих какие-либо роли.

«Труп», курящий в кузове грузовика

Эти кадры и вовсе не имеют никакого отношения ни к пандемии COVID-19, ни к новостным сюжетам. Они были сделаны во время съемок клипа рэп-исполнителя Хаски на песню «Никогда-нибудь».

Постановочное видео из переполненной больницы

На самом деле на кадрах показан процесс съемки репортажа о том, как в израильском медицинском центре «Асаф ха-Рофе» подземный паркинг переоборудовали в полноценное отделение больницы, чтобы с его помощью справляться с наплывом больных в разгар пандемии.

Мешки для трупов, наполненные бумагой

Кадры, на которых группа людей перекладывает очевидно легкие мешки для трупов, лежащие на земле, не связаны с пандемией или телевизионными сюжетами. На самом деле на них показан студенческий протест в Университетской больнице Каракаса в Венесуэле. Наполнив черные пакеты бумагой и обмотав их скотчем так, чтобы они напоминали трупы, студенты хотели привлечь внимание к проблеме высокой смертности среди работников здравоохранения.

Пустые могилы, которые роют специально для съемок

На кадрах показан процесс съемки репортажа о повседневной работе сотрудников кладбищ в условиях пандемии. Этот сюжет вышел на испанском телеканале TV Vitória, регулярно рассказывающем о представителях разных профессий и том, как на них повлияли карантинные ограничения. Для сюжета сотрудницу кладбища Джасимару Лиру Рамос Курче попросили вырыть несколько могил, однако нигде не сообщалось, что они предназначались именно для жертв COVID-19. Позже журналистка Марла Бермудес, снимавшая сюжет, публично выступила и опровергла слухи о том, что по телевидению показывают постановочные похороны.

Итак, абсолютно все видео, включенные в распространяемую подборку, вырваны из контекста либо вовсе не имеют отношения к пандемии COVID-19.