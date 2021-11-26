Фейк: «Спутник V» содержит тайный маркерный компонент, позволяющий определять вакцинированных»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы делятся видеороликом, в котором рассказывается о некоем секретном маркерном компоненте, входящем в состав вакцины «Спутник V». Он якобы вводится в организм привитого человека и сохраняется там долгое время, позволяя при помощи специального сканера отличить вакцинированных людей от тех, кто не прививался против КВИ. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Авторы распространяемого видео ссылаются на слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Однако в ролике его высказывание вырвано из контекста, и трактовка отличается от того, что на самом деле говорил Гинцбург.

25 октября текущего года он давал интервью изданию ТАСС, в котором рассказывал, как можно проверить подлинность сертификата о вакцинации «Спутником V».

«Проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата», — говорится в статье.

Ни о каких специальных сканерах Александр Гинцбург не заявлял, так же как и о том, что маркерный компонент является секретным. Позже он пояснил изданию «Известия», что в качестве маркера выступают антитела к оболочке аденовирусного вектора Ad26.

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал Александр Гинцбург.

Таким образом, проверить, действительно ли человек получил вакцину или же приобрел паспорт вакцинации незаконным путем, можно, проанализировав его кровь на наличие антител к ключевому компоненту вакцины. Никакие специальные сканеры для этого не нужны. Это также не значит, что в состав вакцины входят некие засекреченные компоненты, позволяющие следить за людьми или получать их персональные данные при помощи специальных приборов.