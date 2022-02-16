Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram вновь распространяется фейк о том, что школьные кабинеты обрабатывают опасными химикатами для того, чтобы дети стали массово болеть и их родители были вынуждены привить их против COVID-19. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

Сообщение сопровождается видеороликом, на котором показана санитарная обработка школьного кабинета. Определить, где и когда были сделаны эти кадры, невозможно. Экипировка казахстанцев, занимающихся санитарной обработкой общественных мест, отличается от той, что показана на видео.

Слухи о том, что в школах Казахстана распыляют ядовитые вещества, — фейк, который ранее многократно опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«В Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки», — сообщал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Он также заявлял, что вакцинация подростков от 12 лет и старше против COVID-19 в Казахстане проводится исключительно с согласия родителей или опекунов.

Следовательно, сообщения о распылении ядовитых химикатов в школах Казахстана – фейк.

Ранее пользователи Сети уже распространяли подобное сообщение. В нем говорилось, что с ноября 2021 года школьников начнут травить ядовитыми газами. Очевидно, что ничего подобного не произошло.