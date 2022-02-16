+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей

16 Февраля 2022 14:21
Поделиться:
Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram вновь распространяется фейк о том, что школьные кабинеты обрабатывают опасными химикатами для того, чтобы дети стали массово болеть и их родители были вынуждены привить их против COVID-19. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты
Безопасность дорог у школ начали проверять полицейские Костаная На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников Зимний фестиваль «Буркасын-2022» пройдет в столице

Сообщение сопровождается видеороликом, на котором показана санитарная обработка школьного кабинета. Определить, где и когда были сделаны эти кадры, невозможно. Экипировка казахстанцев, занимающихся санитарной обработкой общественных мест, отличается от той, что показана на видео.

Слухи о том, что в школах Казахстана распыляют ядовитые вещества, — фейк, который ранее многократно опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«В Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки», — сообщал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Он также заявлял, что вакцинация подростков от 12 лет и старше против COVID-19 в Казахстане проводится исключительно с согласия родителей или опекунов.

Следовательно, сообщения о распылении ядовитых химикатов в школах Казахстана – фейк.

Ранее пользователи Сети уже распространяли подобное сообщение. В нем говорилось, что с ноября 2021 года школьников начнут травить ядовитыми газами. Очевидно, что ничего подобного не произошло.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты
Безопасность дорог у школ начали проверять полицейские Костаная
На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников
Зимний фестиваль «Буркасын-2022» пройдет в столице
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Назначен новый заместитель акима Алматы
6 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Читайте также
Безопасность дорог у школ начали проверять полицейские Костаная
Зимний фестиваль «Буркасын-2022» пройдет в столице
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Назначен новый заместитель акима Алматы
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив