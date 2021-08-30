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    03:43, 30 Август 2021 | GMT +6

    Фейк: «Школьников будут без согласия родителей прививать препаратом в виде спрея»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы распространяют слухи о том, что школьников будут прививать вакциной производства Pfizer/BioNTech без согласия родителей. Для того чтобы ребенок не рассказал дома о прививке, препарат якобы будет представлять собой спрей для носа. Сообщение опровергли в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    «Эта информация не соответствует действительности. Во-первых, поставка вакцины производства Pfizer/BioNTech в Казахстан запланирована на четвертый квартал 2021 года. Во-вторых, она вводится исключительно внутримышечно, при помощи иглы. Этот препарат одобрен для подростков старше 12 лет. Напоминаем, что в Казахстане вакцинация детей производится только с информированного согласия родителей или официальных представителей (опекунов)», — сообщили в ведомстве.

    Слухи о том, что после получения этой вакцины дети будут массово умирать, тоже неверны. Препарат для профилактики COVID-19 производства Pfizer/BioNTech прошел все необходимые клинические и доклинические испытания, его безопасность и эффективность доказаны. Вакцина одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и используется в 98 странах, таких как США, Канада, Австралия, Бельгия, Франция, Исландия и другие. Массовых смертей в результате ее применения зарегистрировано не было.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Общество
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