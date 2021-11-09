Фейк: «Секретный документ Международного банка доказывает, что пандемия продлится до 2025 года»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в социальных сетях делятся «доказательством» всемирного заговора. Пользователи распространяют скриншот документа Международного банка реконструкции и развития и Ассоциации международного развития, в котором якобы сказано, что пандемия завершится лишь в 2025 году. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Документ, о котором говорят пользователи Сети, действительно существует и находится в открытом доступе.

Однако предсказаний о том, когда завершится пандемия COVID-19, в нем нет. На самом деле в документе описаны механизмы помощи и поддержки «странам, имеющим право на участие в программе МАР и МБРР, в борьбе с этой глобальной пандемией и ее последствиями». В этот список входят такие страны, как Афганистан, Аргентина, Кабо-Верде, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эквадор, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гаити, Индия, Кения, Кыргызская Республика, Мальдивы, Мавритания, Монголия, Пакистан, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, Таджикистан и Йемен.

То есть документ посвящен не планированию пандемии, а распределению помощи нуждающимся странам.

Эта программа рассчитана на период со 2 апреля 2020 года по 31 марта 2025 года. То есть за этот период банк окажет посильную помощь странам, нуждающимся в поддержке во время пандемии COVID-19.

Международный банк реконструкции и развития не имеет права объявлять или продлять пандемию. Более того, окончание пандемии зависит не от заявлений неких органов, а от уровня заболеваемости COVID-19 во всем мире.

Таким образом, обнаруженный в Сети документ вовсе не доказывает, что сотрудники Международного банка реконструкции и развития обладают неким тайным знанием, а лишь говорит о том, что банк оказывает помощь нуждающимся странам.