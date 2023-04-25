Фейк: с 26 апреля по 10 мая не будет доступа в Интернет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp распространяется сообщение о том, что с 26 апреля по 10 мая казахстанцы будут лишены доступа в Интернет. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Рассылка об отключении Сети появилась в Павлодарской области, а уже после стала вирусной. Информацию опровергли в управлении цифровизации региона.

«Данная информация не соответствует действительности. По состоянию на 24 апреля 2023 года информационно-телекоммуникационная инфраструктура всех операторов связи работает в штатном режиме. Настоятельно просим вас доверять информации из достоверных источников и не распространять фейки», – сказано в сообщении.

Из этого следует, что верить распространяемому сообщению не нужно. Отключать доступ в Интернет с 26 апреля по 10 мая в Казахстане не планируют.