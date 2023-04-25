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    18:44, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Фейк: с 26 апреля по 10 мая не будет доступа в Интернет

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp распространяется сообщение о том, что с 26 апреля по 10 мая казахстанцы будут лишены доступа в Интернет. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Рассылка об отключении Сети появилась в Павлодарской области, а уже после стала вирусной. Информацию опровергли в управлении цифровизации региона.

    «Данная информация не соответствует действительности. По состоянию на 24 апреля 2023 года информационно-телекоммуникационная инфраструктура всех операторов связи работает в штатном режиме. Настоятельно просим вас доверять информации из достоверных источников и не распространять фейки», – сказано в сообщении.

    Из этого следует, что верить распространяемому сообщению не нужно. Отключать доступ в Интернет с 26 апреля по 10 мая в Казахстане не планируют.


    Теги:
    Общество Фейки Интернет
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