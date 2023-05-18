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Фейк: с 1 июля брак в Казахстане можно будет зарегистрировать онлайн

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 22:22
Фейк: с 1 июля брак в Казахстане можно будет зарегистрировать онлайн Фото: pinterest.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казнете пишут о том, что с 1 июля 2023 года браки можно будет заключать в онлайн-формате. Stopfake.kz разобрался, правда ли это, передает МИА «Казинформ».

Если коротко, то нет.

С 1 июля 2023 года заключать браки в Казахстане действительно станут немного иначе, однако для этого по-прежнему будет требоваться личное присутствие молодоженов.

Дело в том, что с 1 июля браки будут регистрировать сотрудники ЦОНов, а не РАГСов. Функцию по государственной регистрации актов гражданского состояния передадут в НАО «Правительство для граждан» в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

При этом, как пояснили в «Правительстве для граждан», несмотря на нововведения, заключать браки будут в зданиях бывших РАГСов, которые отныне станут называться бэк-офисами госкорпорации. Так, молодожены по-прежнему смогут зарегистрировать брак в торжественной обстановке, если пожелают.

Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн на портале электронного правительства, а можно офлайн, обратившись в бэк-офисы.

При этом для непосредственной церемонии заключения брака необходимо личное присутствие обоих молодоженов.

Следовательно, сообщение о том, что с 1 июля 2023 года брак можно будет заключить онлайн, не соответствует действительности.


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