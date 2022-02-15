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Фейк: Родителей школьников будут штрафовать за пропуски занятий без уважительной причины

15 Февраля 2022 15:44
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Фейк: Родителей школьников будут штрафовать за пропуски занятий без уважительной причины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы распространяют новость о том, что родителей школьников будут штрафовать, если их дети пропустят уроки без уважительной причины. Якобы об этом уже сообщили в некоторых школах страны. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, подобных нововведений в стране не планируют.

«Мы не подтверждаем эту информацию», — сказали в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда казахстанцы распространяют дезинформацию о якобы готовящихся законопроектах, регулирующих отношения в семье. К примеру, ранее в Казнете циркулировали фейки о том, что родителям законодательно запретят наказывать своих детей, а школьников будут тайно увозить в неизвестном направлении прямо с уроков. Также были популярны сообщения, гласящие, что родителей, отказавшихся прививать своих детей, будут принудительно лечить в психиатрических клиниках, а если ребенок опоздает в школу или будет гулять в одиночестве, то родителей лишат прав на его воспитание.

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#Образование   #Общество   #МОН   #Фейки  
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