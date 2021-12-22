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Фейк: «Раскрыты создатели вируса SARS-CoV-2»

22 Декабря 2021 04:21
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Фейк: «Раскрыты создатели вируса SARS-CoV-2»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяется сообщение о том, что «раскрыты создатели COVID-19». Это фрагмент новостного видеосюжета, рассказывающего о строительстве новой биолаборатории в Казахстане. На самом деле эта новость не имеет отношения к пандемии и не доказывает, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, был создан искусственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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О строительстве новой биолаборатории и хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов в Казахстане сообщали СМИ.

Разработчиком проекта выступает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Никакого отношения к созданию вируса SARS-CoV-2 специалисты этого ведомства иметь просто не могли по целому ряду причин. Во-первых, данное Министерство не занимается изучением вирусов. Во-вторых, этот патоген был впервые обнаружен в Китае, а не в Казахстане. И в-третьих, доказано, что вирус SARS-CoV-2 возник естественным путем, что подтверждают результаты научного исследования, опубликованного в рецензируемом журнале Nature.

Кроме того, делегация специалистов ВОЗ проводила расследование в лаборатории в Ухани и проверяла возможные варианты происхождения вируса, рассматривая вероятность утечки его из лаборатории. Однако эта теория не подтвердилась, о чем и сказано в отчете организации.

Другие научные данные, полученные в ходе изучения патогена, также не дают оснований полагать, что он был разработан в лаборатории. Такие выводы опубликованы в рецензируемом научном журнале The Lancet и на научном портале Science Direct.

Следовательно, никакой связи между планами по строительству биолаборатории и коронавирусом SARS-COV-2 нет. Более того, строительство подобного объекта в Казахстане не доказывает искусственного происхождения патогена.


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