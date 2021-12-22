-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:20
-
Фейк: «Раскрыты создатели вируса SARS-CoV-2»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяется сообщение о том, что «раскрыты создатели COVID-19». Это фрагмент новостного видеосюжета, рассказывающего о строительстве новой биолаборатории в Казахстане. На самом деле эта новость не имеет отношения к пандемии и не доказывает, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, был создан искусственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
О строительстве новой биолаборатории и хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов в Казахстане сообщали СМИ.
Разработчиком проекта выступает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Никакого отношения к созданию вируса SARS-CoV-2 специалисты этого ведомства иметь просто не могли по целому ряду причин. Во-первых, данное Министерство не занимается изучением вирусов. Во-вторых, этот патоген был впервые обнаружен в Китае, а не в Казахстане. И в-третьих, доказано, что вирус SARS-CoV-2 возник естественным путем, что подтверждают результаты научного исследования, опубликованного в рецензируемом журнале Nature.
Кроме того, делегация специалистов ВОЗ проводила расследование в лаборатории в Ухани и проверяла возможные варианты происхождения вируса, рассматривая вероятность утечки его из лаборатории. Однако эта теория не подтвердилась, о чем и сказано в отчете организации.
Другие научные данные, полученные в ходе изучения патогена, также не дают оснований полагать, что он был разработан в лаборатории. Такие выводы опубликованы в рецензируемом научном журнале The Lancet и на научном портале Science Direct.
Следовательно, никакой связи между планами по строительству биолаборатории и коронавирусом SARS-COV-2 нет. Более того, строительство подобного объекта в Казахстане не доказывает искусственного происхождения патогена.
- Коронавирус в мире: в ЮАР изучают связь между ковидом и ВИЧ
- Новые системы ускоренной проверки COVID-паспортов установлены в Азербайджане
- В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом
- ВОЗ призывает праздновать Рождество в семейном кругу
- Число публикаций по антиэкстремизму в сфере религии увеличилось почти в два раза в РК
- Эпидситуация по коронавирусу в Узбекистане продолжает улучшаться
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана