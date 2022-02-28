Фейк: «Программа Ashyq передает данные казахстанцев третьим лицам»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пользоваться программой Ashyq небезопасно. Она якобы зарегистрирована на Сейшельских островах и «сливает» персональные данные казахстанцев третьим лицам. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Распространяемую информацию опровергли в АО «Национальные информационные технологии».

«Ashyq расположен на серверах в защищенном контуре АО «Национальные информационные технологии» (далее – АО «НИТ»), которые соответствуют всем единым требованиям информационной безопасности, и зарегистрирован в Казахстане. Функционал приложения исключает возможность хранения персональных данных, тем более передачи данных третьим лицам. Само программное обеспечение Ashyq отображает только статус гражданина. При сканировании QR-кода Ashyq автоматически посылает запрос в базу данных Министерства здравоохранения РК только для определения статуса человека (безопасный, нейтральный, инфицированный и контактный), помимо этого никакие иные действия при сканировании QR-кода не осуществляются. Ashyq не хранит и не аккумулирует персональные данные», — сообщили в компании.

Также в АО «НИТ» призвали не распространять недостоверную информацию.