+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: «Программа Ashyq передает данные казахстанцев третьим лицам»

28 Февраля 2022 14:30
Поделиться:
Фейк: «Программа Ashyq передает данные казахстанцев третьим лицам»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пользоваться программой Ashyq небезопасно. Она якобы зарегистрирована на Сейшельских островах и «сливает» персональные данные казахстанцев третьим лицам. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Новости по теме
О цифровизации полиции рассказали в МВД РК
В Казахстане в три раза выросло количество соискателей работы на ЭБТ в январе - Минтруда В Агентстве по противодействию коррупции назвали фейком коллективное обращение сотрудников Родителям разрешили посещать утренники в детских садах Нур-Султана

Распространяемую информацию опровергли в АО «Национальные информационные технологии».

«Ashyq расположен на серверах в защищенном контуре АО «Национальные информационные технологии» (далее – АО «НИТ»), которые соответствуют всем единым требованиям информационной безопасности, и зарегистрирован в Казахстане. Функционал приложения исключает возможность хранения персональных данных, тем более передачи данных третьим лицам. Само программное обеспечение Ashyq отображает только статус гражданина. При сканировании QR-кода Ashyq автоматически посылает запрос в базу данных Министерства здравоохранения РК только для определения статуса человека (безопасный, нейтральный, инфицированный и контактный), помимо этого никакие иные действия при сканировании QR-кода не осуществляются. Ashyq не хранит и не аккумулирует персональные данные», — сообщили в компании.

Также в АО «НИТ» призвали не распространять недостоверную информацию.

Подписывайтесь на наш канал:

#Цифровой Казахстан   #Ashyq   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
О цифровизации полиции рассказали в МВД РК
В Казахстане в три раза выросло количество соискателей работы на ЭБТ в январе - Минтруда
В Агентстве по противодействию коррупции назвали фейком коллективное обращение сотрудников
Родителям разрешили посещать утренники в детских садах Нур-Султана
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
3 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Как дипломаты работают над возвращением казахстанцев из Украины рассказала консул во Львове
Читайте также
Казахстанцы стали чаще оплачивать госпошлины через QR-код
Новое постановление санврача Карагандинской области: «жёлтый» статус исключен из «Ashyq»
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Как дипломаты работают над возвращением казахстанцев из Украины рассказала консул во Львове
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив