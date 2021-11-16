Фейк: Продавцы и кассиры не болеют COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета задались вопросом о том, почему же продавцы продуктовых магазинов и кассиры супермаркетов не болеют COVID-19, несмотря на то, что были вынуждены работать даже в разгар пандемии. Некоторые считают, что поскольку среди сотрудников магазинов не было вспышек заболевания, вся пандемия – это просто вымысел. Stopfake.kz рассказывает, почему этот вывод ошибочен, передает МИА «Казинформ».

Во-первых, еще в начале пандемии COVID-19 в торговых домах и магазинах по всему миру ввели дополнительные меры безопасности, такие как регулярная дезинфекция, установка защитных стекол на кассах. Людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 помещали на карантин, следовательно, ходить в магазины за продуктами они не могли.

Во-вторых, то, что продавцы и кассиры не болеют COVID-19, – миф. К примеру, еще в апреле минувшего года сообщалось о смерти как минимум 41 сотрудника продуктовых магазинов в США.

Позже это число увеличилось. В сентябре этого года речь шла уже о 500 погибших работниках сферы торговли в Штатах.

Международный союз работников пищевой промышленности и торговли в апреле этого года сообщал о 91 400 случаях заражения COVID-19 среди сотрудников магазинов.

Отдельным поводом для беспокойства остается число бессимптомных носителей COVID-19 среди продавцов и кассиров. Согласно статье, опубликованной в рецензируемом научном журнале BMJ в октябре минувшего года, 76% протестированных на COVID-19 сотрудников магазинов и торговых центров оказались бессимптомными носителями заболевания.

Феномен «неболеющих» продавцов также объяснили в издании E1.ru. В статье, посвященной заболеваемости среди сотрудников торговли, сказано, что у большинства кассиров крупных супермаркетов были обнаружены антитела к вирусу SARS-CoV-2, что говорит о том, что они перенесли болезнь, вероятно, в легкой или бессимптомной форме и к врачам не обращались.

Таким образом, теория о том, что работники сферы торговли не болеют КВИ и не умирает в результате этой болезни, неверна. Следовательно, выводу о том, что пандемия – это мировой заговор, верить также не стоит.