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Фейк: «Привитые против КВИ люди более уязвимы к мутации вируса, чем те, кто не получил вакцину»

14 Января 2022 15:38
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Фейк: «Привитые против КВИ люди более уязвимы к мутации вируса, чем те, кто не получил вакцину»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-каналах пользователи пишут о том, что правительство Великобритании признало, что вакцины повреждают естественный иммунитет людей. Об этом якобы говорится в «Отчете о наблюдении за вакциной против COVID-19» за 42 неделю, опубликованном Агентством по охране здоровья Соединенного Королевства. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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На самом деле в отчете не идет речь о повреждениях иммунитета или влиянии вакцин на способность организма защищаться от различных патогенов. В нем лишь приведены данные об эффективности вакцин в разные периоды времени после вакцинации среди разных возрастных групп.

«После введения 2 доз наблюдалась эффективность вакцины в отношении симптоматического заболевания с вариантом Delta достигает примерно 65-70% с AstraZeneca «Vaxzevria» и 80-95% с Pfizer/BioNTech «Comirnaty» и Moderna «Spikevax». Эффективность вакцины, как правило, немного выше в младших возрастных группах по сравнению с более старшими возрастными группами», — сказано в отчете.

В отчете отмечается, что с течением времени у привитых людей действительно наблюдается снижение уровня антител в крови. Однако точно такая же ситуация наблюдается и у тех, кто приобрел иммунитет к COVID-19 в результате перенесенной болезни. О том, что при этом повреждается иммунная система человека, ученые никогда не заявляли.

Далее в отчете приводятся данные о количестве людей с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 среди доноров крови. Данные показывают, что 97% доноров крови от 17 лет и старше имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Эти антитела, как подчеркивается в отчете, могли быть приобретены в результате перенесенной ранее болезни или же вакцинации. О повреждениях иммунитета после получения вакцины не сказано ничего.

Таким образом, информация о том, что отчет британских специалистов доказывает, что вакцины повреждают иммунитет, – фейк. В отчете речь идет лишь о естественном снижении уровня антител спустя определенное количество времени после вакцинации или перенесенной болезни, а не о том, что после прививок иммунитет больше не способен их вырабатывать.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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