+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: Президент заявил о переносе столицы в Костанай

8 Февраля 2022 12:15
Поделиться:
Фейк: Президент заявил о переносе столицы в Костанай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация о том, что Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Культурный досуг: Какие мероприятия пройдут на этой неделе в столице
31 предприятие в Жамбылской области повысило зарплату работникам на 12% Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности и диалогу Даниал Ахметов встретился с общественностью Семея

В официальных источниках такой информации нет. Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали. Заявлений о переносе столицы нет и на официальном портале akorda.kz .

Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.

В Twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана новостей о переносе столицы страны в Костанай также нет.

Таким образом, сообщения о том, что Касым-Жомарт Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Культурный досуг: Какие мероприятия пройдут на этой неделе в столице
31 предприятие в Жамбылской области повысило зарплату работникам на 12%
Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности и диалогу
Даниал Ахметов встретился с общественностью Семея
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
3 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
4 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
5 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
6 Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Читайте также
31 предприятие в Жамбылской области повысило зарплату работникам на 12%
Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности и диалогу
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив