Фейк: Президент заявил о переносе столицы в Костанай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация о том, что Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В официальных источниках такой информации нет. Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали. Заявлений о переносе столицы нет и на официальном портале akorda.kz .

Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.

В Twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана новостей о переносе столицы страны в Костанай также нет.

Таким образом, сообщения о том, что Касым-Жомарт Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк.