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Фейк: Президент заявил о переносе столицы в Костанай
8 Февраля 2022 12:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация о том, что Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
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В официальных источниках такой информации нет. Главные СМИ страны подобных сообщений не публиковали. Заявлений о переносе столицы нет и на официальном портале akorda.kz .
Касым-Жомарт Токаев также не публиковал ничего подобного в своем Twitter-аккаунте.
В Twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана новостей о переносе столицы страны в Костанай также нет.
Таким образом, сообщения о том, что Касым-Жомарт Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, — фейк.
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