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    15:30, 21 Март 2022 | GMT +6

    Фейк: Президент подписал указ о списании 90% всех потребительских кредитов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется видео, в заголовке которого сказано, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании 90% всех потребительских кредитов, выданных населению. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz/

    На самом деле подобного указа президент страны не подписывал. Более того, в самом видео речь идет не об указе главы государства, а о законопроекте о банкротстве физических лиц, который ранее разъяснял вице-министр финансов Марат Султангазиев.
    Проект не предусматривает списания 90% кредитных займов. Он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам.
    В частности, законопроект предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источника дохода у должника нет, то проект предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство. Подробнее об этих процедурах можно прочесть здесь.
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