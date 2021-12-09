Фейк: «Появились доказательства смертельной опасности вакцин против COVID-19»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета обсуждают видеоролик, в котором якобы приведены доказательства того, что вакцины против COVID-19 смертельно опасны. На кадрах показано выступление подполковника армии США Терезы Лонг, в котором она говорит о том, что побочные эффекты вакцинации не отслеживаются, сами препараты недостаточно исследованы, а солдат угрозами и шантажом заставляли вакцинироваться. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Тереза Лонг известна своими ложными высказываниями о вакцинах против COVID-19. К примеру, ранее она являлась автором фейка, позже ставшего вирусным. Она утверждала, что в мРНК-препаратах содержится антифриз. Потом эти высказывания были опровергнуты.

В распространяемом сейчас выступлении Тереза Лонг делает несколько неверных утверждений. Во-первых, она говорит, что вакцины испытывались всего два месяца. На самом деле испытания продлились четыре месяца и заняли столь короткое время, так как фазы проходили не одна за дугой, а параллельно.

Подробнее о том, как ученым удалось разработать вакцины за такое короткое время, мы уже писали ранее.

Во-вторых, Тереза Лонг заявила о том, что побочные эффекты вакцин никем не отслеживаются и не расследуются. Это неправда. В разных странах созданы системы отслеживания нежелательных последствий. В США это система VAERS. Сообщение в ней может оставить абсолютно любой человек. После поступления в систему все сообщения проверяются и расследуются.

В-третьих, Лонг высказалась о том, что массовая вакцинация против COVID-19 нарушает Нюрнбергский кодекс. Это не так. Иммунизация проводится с согласия, не является экспериментом и призвана защитить от болезни, а не навредить. Следовательно, вакцинация против COVID-19 никак не нарушает кодекс. Это подтверждают специалисты и СМИ.

Четвертый тезис, озвученный подполковником, относился к принуждению солдат США вакцинироваться. На самом деле никаких документальных подтверждений этому нет. На сегодняшний день в числе военнослужащих остаются непривитые люди. По данным BBC, полностью привиты лишь 88% солдат США.

Таким образом, озвученная Терезой Лонг информация о вреде вакцин является частично безосновательной и частично ложной.