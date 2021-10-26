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    15:24, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк: пользователей обяжут сообщать паспортные данные для регистрации в мессенджерах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-каналах появилось сообщение о том, что с марта 2022 года граждане будут обязаны сообщать паспортные данные, для того, чтобы пользоваться мессенджерами. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Слух о необходимости предоставления паспортных данных основан на неверной интерпретации постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 года.

    Информацию об этом опровергли. Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что подобный закон в стране не принимали.

    «Правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги», — сообщил он.

    Таким образом, сообщения о новом законе, обязывающем граждан предоставлять паспортные данные, для того чтобы воспользоваться мессенджерами, не соответствуют действительности.

    Теги:
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