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Фейк: «Pfizer не требует от своих сотрудников вакцинироваться против COVID-19»

17 Ноября 2021 12:56
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Фейк: «Pfizer не требует от своих сотрудников вакцинироваться против COVID-19»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы в мессенджерах распространяют сообщение о том, что компания Pfizer не требует от своих сотрудников вакцинироваться против COVID-19. Пользователи видят в этом подвох и несправедливость. На самом деле это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Компания Pfizer еще в начале октября заявила, что все сотрудники, находящиеся на территории США, должны привиться против COVID-19 до 15 ноября 2021 года. В отношении тех, кто не получит вакцину в указанный срок, будут применены административные меры, вплоть до увольнения.

При этом ранее компания рассматривала вариант еженедельного ПЦР-тестирования для невакцинированных сотрудников.

Таким образом, слухи о том, что компания, разработавшая вакцину, не поощряет ее использование своими же сотрудниками, – фейк.



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#Общество   #Вакцинация   #Фейки  
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