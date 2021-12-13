Фейк: «Периоды массовой вакцинации и эпидемий совпадают с крупными технологическими прорывами»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется таблица, которая гласит, что все периоды массовой вакцинации и эпидемий в истории всегда совпадали с прорывами в технологиях, в частности с запусками сетей 1G, 2G, 3G, 4G и 5G. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Совпадения, на которые указывают пользователи Казнета, являются случайными и подобраны таким образом, чтобы выглядеть убедительно. Однако если сравнивать историю развития вакцин и эпидемий с историей сотовой связи полностью, то становится очевидно, что никакой связи между ними нет.

Первая в мире вакцина была изобретена в 1796 году и служила для профилактики заражения оспой.

Уже в 1801 году массовая вакцинация стартовала в России, а в 1802 году – в США.

Радиосвязь, о которой говорится в таблице, изобрели более века спустя. Первая запланированная радиопередача состоялась 2 ноября 1920 года. С пандемией испанского гриппа это событие никак не связано, так как болезнь на тот момент была уже хорошо известна и убила сотни людей. Первый случай испанского гриппа был зарегистрирован двумя годами ранее – 4 марта 1918 года.

Более того, вакцину против гриппа изобрели лишь в 1940-х годах, и с тех пор препарат совершенствовали так, чтобы он был способен защищать от различных штаммов этого вируса.

Таким образом, с запуском сетей 1G в 1980 году вакцинация против гриппа никак не связана.

Запуск сетей 2G, который состоялся в Финляндии в 1991 году, также не имеет отношения к вспышке холеры, как это утверждает пересылаемая таблица.

Первые упоминания болезни с симптомами холеры относятся к IV веку до нашей эры. А упоминания о серьезной вспышке этого недуга — к 1543 году. В год запуска сетей 2G вспышки холеры регистрировались в Северной и Южной Америке, а не в Финляндии, где была запущена технология.

В таблице также сказано, что эпидемия птичьего гриппа пришлась на время запуска сетей 3G в 1998 году. На самом деле эти два события не связаны, потому что птичий грипп вызывают четыре различных штамма. Самые крупные вспышки заболевания регистрировались в 1997, 2013, 2014 и 2016 годах.

Вспышка свиного гриппа, зарегистрированная в 2009 и 2010 годах, началась в Мексике. Запуск сетей 4G, с которым ее связывает автор таблицы, хоть и состоялся в том же году, не совпадает с эпидемией географически. Первые сети по этой технологии запустили в Швеции и Норвегии.

Инновационная технология 5G, которой пользователи Сети приписывают связь с пандемией COVID-19, на самом же деле была запущена до того, как был зарегистрирован первый случай. Влияние сетей нового поколения на распространение болезни многократно опровергали специалисты и фактчекеры.

Таким образом, распространяемая таблица никак не доказывает связь массовых вакцинаций и эпидемий с запусками новых технологий сотовой связи. Первая в мире вакцина была изобретена задолго до того, как была развернута первая сеть сотовой или радиосвязи, и история иммунизации не связана с развитием технологий связи.