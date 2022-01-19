+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: ПЦР-тесты радиоактивны

19 Января 2022 19:14
Поделиться:
Фейк: ПЦР-тесты радиоактивны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется видеоролик, автор которого проводит стиком для забора биоматериала для ПЦР-анализа над неким измерителем излучения. Прибор при этом издает звуковые сигналы и показывает цифры, которые, по словам автора, превышают допустимые нормы. Из этого пользователи делают вывод о том, что стики для ПЦР-тестирования радиоактивны. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Фейк: В начале пандемии COVID-19 не лечили намеренно, чтобы вакцинировать людей
Дом дружбы Караганды запустил детский проект Balaqay.tv Павлодарцы купили квартиру семье онкобольной женщины Молодежное и волонтерское движения намерены развивать в АНК СКО

На самом деле в стике для забора биоматерала нет и не может быть никаких радиоактивных компонентов. Существуют рекомендации, в которых четко прописано, из каких материалов должны изготавливаться подобные медицинские приспособления. В руководстве, опубликованном на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что стики для забора биоматериалов должны изготавливаться из синтетических волокон, например из полиэстера или вискозы, а их стержни — из плотного пластика.

Также в Сети можно найти описания наборов для ПЦР-тестирования от различных производителей. В них есть подробная информация о том, из чего изготовлен каждый элемент набора, и ни в один из них не входят радиоактивные элементы.

Вероятно, миф о радиоактивности ПЦР-тестов возник из-за того, что раньше для проведения такого анализа в реальном времени и вправду использовали радиоактивные изотопы. Однако содержались они не в стике для забора биоматериала, а применялись уже позже, во время проведения самого анализа в лаборатории. Стоит отметить, что сейчас радиоактивные изотопы для проведения ПЦР-анализа больше не используются. Их заменили специальными маркерами, которыми чаще всего являются флуоресцентные красители.

Также следует обратить внимание на то, что в распространяемом видео прибор показан не полностью, а имеющиеся на нем надписи, заметные в кадре, не читаемы. Таким образом, невозможно точно определить назначение устройства и с уверенностью сказать, что он измеряет именно показатели ионизирующего излучения. Также нельзя исключать вероятность того, что на прибор воздействуют за кадром так, чтобы на видео казалось, что он срабатывает именно на поднесенный стик для ПЦР-анализа.

Таким образом, видео нельзя считать достоверным. Никаких убедительных и неоспоримых доказательств того, что стики для ПЦР-тестирования являются радиоактивными, не существует. Напротив, имеющиеся данные говорят о том, что материал, из которого изготавливаются эти медицинские приспособления, радиоактивным не является.

Это не первый раз, когда COVID-диссиденты пытаются приписать ПЦР-тестам опасные для здоровья свойства. К примеру, раньше казахстанцы распространяли идеи о том, что в стиках для забора биоматериала содержатся нанороботы, черви-моргеллоны, гидрогель и канцероген, вызывающий бесплодие.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Фейк: В начале пандемии COVID-19 не лечили намеренно, чтобы вакцинировать людей
Дом дружбы Караганды запустил детский проект Balaqay.tv
Павлодарцы купили квартиру семье онкобольной женщины
Молодежное и волонтерское движения намерены развивать в АНК СКО
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
3 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
4 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
5 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
6 Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Читайте также
Павлодарцы купили квартиру семье онкобольной женщины
Проект о героях сегодняшнего дня стартовал в Акмолинской области
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив