Фейк: ПЦР-тесты радиоактивны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется видеоролик, автор которого проводит стиком для забора биоматериала для ПЦР-анализа над неким измерителем излучения. Прибор при этом издает звуковые сигналы и показывает цифры, которые, по словам автора, превышают допустимые нормы. Из этого пользователи делают вывод о том, что стики для ПЦР-тестирования радиоактивны. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле в стике для забора биоматерала нет и не может быть никаких радиоактивных компонентов. Существуют рекомендации, в которых четко прописано, из каких материалов должны изготавливаться подобные медицинские приспособления. В руководстве, опубликованном на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что стики для забора биоматериалов должны изготавливаться из синтетических волокон, например из полиэстера или вискозы, а их стержни — из плотного пластика.

Также в Сети можно найти описания наборов для ПЦР-тестирования от различных производителей. В них есть подробная информация о том, из чего изготовлен каждый элемент набора, и ни в один из них не входят радиоактивные элементы.

Вероятно, миф о радиоактивности ПЦР-тестов возник из-за того, что раньше для проведения такого анализа в реальном времени и вправду использовали радиоактивные изотопы. Однако содержались они не в стике для забора биоматериала, а применялись уже позже, во время проведения самого анализа в лаборатории. Стоит отметить, что сейчас радиоактивные изотопы для проведения ПЦР-анализа больше не используются. Их заменили специальными маркерами, которыми чаще всего являются флуоресцентные красители.

Также следует обратить внимание на то, что в распространяемом видео прибор показан не полностью, а имеющиеся на нем надписи, заметные в кадре, не читаемы. Таким образом, невозможно точно определить назначение устройства и с уверенностью сказать, что он измеряет именно показатели ионизирующего излучения. Также нельзя исключать вероятность того, что на прибор воздействуют за кадром так, чтобы на видео казалось, что он срабатывает именно на поднесенный стик для ПЦР-анализа.

Таким образом, видео нельзя считать достоверным. Никаких убедительных и неоспоримых доказательств того, что стики для ПЦР-тестирования являются радиоактивными, не существует. Напротив, имеющиеся данные говорят о том, что материал, из которого изготавливаются эти медицинские приспособления, радиоактивным не является.

Это не первый раз, когда COVID-диссиденты пытаются приписать ПЦР-тестам опасные для здоровья свойства. К примеру, раньше казахстанцы распространяли идеи о том, что в стиках для забора биоматериала содержатся нанороботы, черви-моргеллоны, гидрогель и канцероген, вызывающий бесплодие.