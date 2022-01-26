Фейк: ПЦР-тесты не пригодны для диагностики COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из популярных Telegram-чатов распространяется сообщение о том, что ПЦР-тесты не пригодны для диагностики COVID-19, так как они дают слишком много ложноположительных результатов. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Начать стоит с того, что метод ПЦР-тестирования основан на обнаружении определенных фрагментов ДНК или РНК и их многократной репликации. То есть, используя этот метод, можно диагностировать болезнь, даже если во взятом образце содержание патогена очень низкое.

ПЦР-анализ используют с 1980-х годов. С его помощью диагностируют различные заболевания, такие как гепатиты, заболевания, передающиеся половым путем и прочие. ПЦР-анализ также можно использовать для определения отцовства.

Этот вид тестов обладает высокой точностью определения патогенов, в том числе и вируса SARS-CoV-2.

Создатель метода Кэрри Муллис никогда не говорил о том, что ПЦР-анализ бесполезен при COVID-19. Во-первых, ученый скончался еще до начала пандемии COVID-19. Во-вторых, его цитата о «бесполезности ПЦР», широко используемая COVID-диссидентами, на самом деле была вырвана из контекста и касалась исключительно темы ВИЧ. Подробнее о Кэрри Муллисе и его высказывании мы уже рассказывали ранее.

Приведенный в рассылке тезис о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) признал неспособность ПЦР-теста определить активную инфекцию, – ложь. Он основан на документе, опубликованном на сайте CDC еще 21 июня 2021 года. В нем рекомендуется отказаться от использования тестов 2019-nCoV RT-PCR, разработанных еще в начале пандемии, и перейти на другие, более современные тест-системы, также использующие метод ПЦР. Подробнее об этом мы писали здесь:

Остальные изложенные в распространяемом сообщении доводы также являются пересказом старых фейков, которые уже были опровергнуты.

Таким образом, нет никаких оснований верить распространяемому сообщению о бесполезности ПЦР-тестов. Все приведенные в нем тезисы являются ложными и манипулятивными. ПЦР-анализ – это надежный метод диагностики COVID-19 и ряда других инфекционных заболеваний.