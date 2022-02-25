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Фейк: ПЦР-тест на COVID-19 может показать положительный результат при простуде

25 Февраля 2022 12:38
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Фейк: ПЦР-тест на COVID-19 может показать положительный результат при простуде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы делятся сообщением о том, что ПЦР-тесты были созданы для определения вирусов, вызывающих простуду. Поэтому генетический материал разных патогенов может якобы дать ложноположительный результат при исследовании на коронавирус. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Несмотря на то, что COVID-19 может вызвать симптомы, схожие с простудой, эти заболевания вызваны разными вирусами. COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2, а причиной простудных заболеваний чаще всего становятся риновирусы.

ПЦР-тест является надежным и точным методом исследования. Он определяет наличие ДНК или РНК конкретного вируса. ПЦР-тест для определения COVID-19 выявляет РНК вируса SARS-CoV-2 и не реагирует на другие патогены. ПЦР-тестирование основано на обнаружении и многократном размножении в образце РНК искомого вируса. Если в биоматериале нет РНК вируса, то реакции не происходит.

Таким образом, при простуде ПЦР-тест не может дать положительный результат на коронавирус.

ПЦР-тестирование рекомендовано для диагностирования COVID-19 ВОЗ и Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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