Фейк: «Паспорт вакцинации – это договор на передачу тела производителям вакцин»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета выдвинули теорию о том, что паспорт вакцинации на самом деле является неким договором, получив который привитый человек передает свое тело в распоряжение корпорациям, разработавшим вакцины. К такому выводу они пришли, предположив, что никогда раньше полученные прививки не фиксировались на бумаге. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Для начала стоит сказать, что паспорт вакцинации против COVID-19, безусловно, является новшеством, однако это вовсе не значит, что раньше данные о полученных человеком вакцинах нигде не фиксировались. В Казахстане утверждена форма прививочного паспорта для детей, куда вносятся пометки о всех полученных вакцинах.

Следовательно, на бумаге фиксируются не только данные о вакцинации против COVID-19, но и о вакцинации против других болезней.

Паспорт вакцинации не считается договором на передачу чего-либо. В нем не прописаны права и обязанности сторон, нет подписей дарителя и получателя и других элементов, которые обязательно должен содержать документ подобного рода. В паспорте вакцинации указаны лишь имя, фамилия и отчество привитого человека, название медицинского учреждения, в котором проводилась иммунизация, название полученного препарата и дата его введения.

Теория о том, что после вакцинации человек превращается в товар, а его тело и ДНК становятся собственностью корпораций, конспирологическая. Она основана на антинаучном предположении о том, что вакцины против COVID-19 меняют ДНК, и постановлении Верховного суда США, которое на самом деле не имело никакого отношения ни к вакцинам в целом, ни к COVID-19 в частности. Подробное опровержение этой теории можно прочитать здесь .

Из этого следует, что данные о вакцинации фиксируются в прививочных паспортах уже много лет, при этом вакцины против COVID-19 не исключение. Паспорта вакцинации не являются договорами. Теория о том, что привитые люди становятся собственностью корпораций, разрабатывающих вакцины, конспирологическая и не имеет совершенно никаких доказательств.