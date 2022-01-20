Фейк: «Партии токсичных вакцин против КВИ имеют специальные отметки»

НУРВ Telegram пользователи пишут о том, что существуют некие особо токсичные вакцины против COVID-19. Партии таких «опасных» препаратов якобы имеют специальные коды, указанные на упаковке. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщения об особо опасных партиях вакцин впервые озвучила доктор Джейн Руби в эфире передачи The Stew Peters Show.

Ни сама доктор Руби, ни шоу, в котором она принимала участие, достоверными источниками информации не являются.

К примеру, летом 2021 года Джейн Руби заявляла о содержании в вакцинах против КВИ неких магнитных веществ. Это утверждение оказалось ложным.

The Stew Peters Show в свою очередь — своеобразный рупор для дезинформации. Именно в этой передаче в разное время озвучивались тезисы о наличии в вакцинах графена, о том, что вируса SARS-CoV-2 не существует, и многие другие безосновательные и откровенно фейковые теории.

На этот раз в эфире программы прозвучала идея о том, что вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna, в номере партии которых содержатся определенные символы, особо токсичны. Высказывая это мнение, доктор Джейн Руби не привела совершенно никаких доказательств и не объяснила, почему же именно вакцины определенных партий опаснее или безопаснее всех остальных. Она лишь сослалась не некий анализ, при этом не сообщив, кто, где, когда и что именно анализировал.

Нет никаких оснований полагать, что слова Джейн Руби могут быть правдой. Составы вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna находятся в открытом доступе и не меняются в зависимости от партии.

Также следует отметить, что различные теории об «опасных» и «безопасных» партиях вакцин стали появляться после того, как стало очевидно, что «предсказания» конспирологов о скорой смерти всех привитых людей не сбываются. Напомним, ранее они писали о том, что все вакцинированные люди умрут через полгода после иммунизации.

Таким образом, нет совершенно никаких оснований доверять слухам о том, что существуют «особо опасные» партии вакцин против COVID-19, отмеченные специальными знаками. Составы вакцин против КВИ, произведенных различными компаниями, размещены в открытом доступе и не меняются в зависимости от номера партии. Безопасность и эффективность вакцин доказаны доклиническими и клиническими испытаниями.