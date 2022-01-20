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Фейк: «Партии токсичных вакцин против КВИ имеют специальные отметки»

20 Января 2022 10:50
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Фейк: «Партии токсичных вакцин против КВИ имеют специальные отметки»

НУРВ Telegram пользователи пишут о том, что существуют некие особо токсичные вакцины против COVID-19. Партии таких «опасных» препаратов якобы имеют специальные коды, указанные на упаковке. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Сообщения об особо опасных партиях вакцин впервые озвучила доктор Джейн Руби в эфире передачи The Stew Peters Show.

Ни сама доктор Руби, ни шоу, в котором она принимала участие, достоверными источниками информации не являются.

К примеру, летом 2021 года Джейн Руби заявляла о содержании в вакцинах против КВИ неких магнитных веществ. Это утверждение оказалось ложным.

The Stew Peters Show в свою очередь — своеобразный рупор для дезинформации. Именно в этой передаче в разное время озвучивались тезисы о наличии в вакцинах графена, о том, что вируса SARS-CoV-2 не существует, и многие другие безосновательные и откровенно фейковые теории.

На этот раз в эфире программы прозвучала идея о том, что вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna, в номере партии которых содержатся определенные символы, особо токсичны. Высказывая это мнение, доктор Джейн Руби не привела совершенно никаких доказательств и не объяснила, почему же именно вакцины определенных партий опаснее или безопаснее всех остальных. Она лишь сослалась не некий анализ, при этом не сообщив, кто, где, когда и что именно анализировал.

Нет никаких оснований полагать, что слова Джейн Руби могут быть правдой. Составы вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna находятся в открытом доступе и не меняются в зависимости от партии.

Также следует отметить, что различные теории об «опасных» и «безопасных» партиях вакцин стали появляться после того, как стало очевидно, что «предсказания» конспирологов о скорой смерти всех привитых людей не сбываются. Напомним, ранее они писали о том, что все вакцинированные люди умрут через полгода после иммунизации.

Таким образом, нет совершенно никаких оснований доверять слухам о том, что существуют «особо опасные» партии вакцин против COVID-19, отмеченные специальными знаками. Составы вакцин против КВИ, произведенных различными компаниями, размещены в открытом доступе и не меняются в зависимости от номера партии. Безопасность и эффективность вакцин доказаны доклиническими и клиническими испытаниями.

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#Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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