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Фейк: Пандемию в Казахстане отменили еще в прошлом году

2 Февраля 2022 16:03
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Фейк: Пандемию в Казахстане отменили еще в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-чате пользователи обсуждают сообщение о том, что пандемию COVID-19 в Казахстане отменили еще в прошлом году. Это утверждение опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Для начала следует пояснить, что пандемия – это чрезвычайное происшествие, которое невозможно отменить или запланировать. Пандемия прекращается лишь тогда, когда удается каким-либо способом остановить распространение патогена, вызывающего болезнь.

«Пандемия не только в Казахстане, но и в мире не отменена. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Омикрон и другие варианты вируса SARS-CoV-2 распространяются все быстрее. Да, мы смягчили карантинные меры, но пандемия до сих пор продолжается. Если мы не будем вакцинироваться, то это может спровоцировать появление новых вариантов вируса. Для того чтобы не допустить этого, нам нужно нарастить темпы вакцинации. Только таким способом мы сможем остановить пандемию», — сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев.

Таким образом, слухи об «отмене» пандемии — фейк.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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