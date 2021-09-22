Фейк: Пандемия испанского гриппа была вызвана массовыми вакцинациями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют теории относительно причин возникновения пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах. Некоторые утверждают, что болезнь была вызвана не вирусом, а являлась прямым следствием массовых прививочных кампаний. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Пандемия испанского гриппа разразилась в 1918 году. Болезнь с симптомами кашля, высокой температурой, затрудненным дыханием и слабостью, распространилась в Европе, Северной Америке, Азии, а затем и в других частях света. По различным оценкам, заразилось приблизительно 500 миллионов человек, или треть от населения планеты в то время. Число жертв специалисты оценивают по-разному – от 20 до 50 миллионов.

Научно доказанный факт, что возбудителем болезни стал вирус гриппа H1N1. Его проверили современные ученые в 2004 году, специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) провели эксперимент, в ходе которого реконструировали вирус, вызвавший пандемию 1918 года.

Карантинные меры привели тогда к сокращению числа заболевших. Если бы причина возникновения недуга крылась в прошедших прививочных кампаниях, то карантинные меры были бы бессмысленны, а вакцинированные люди заражались бы испанкой, даже находясь в полной изоляции.

Теория о том, что причиной испанского гриппа могли стать массовые прививочные кампании, несостоятельна к примеру потому, что на момент первой вспышки этой болезни вакцин в мире было мало. Согласно отчету CDC «Достижения в области общественного здравоохранения, 1900–1998», до 1900 года были разработаны вакцины против оспы, бешенства, брюшного тифа, холеры и чумы, но широко они не применялись. Прививочные кампании проходили в развитых странах среди определенных групп населения. К примеру, среди солдат. Однако эти прививочные кампании не могли вызвать пандемию испанского гриппа, так как начались значительно раньше, чем появилась сама болезнь. Согласно документу, опубликованному Национальным центром биотехнологической информации (NCBI) Национального института здравоохранения (NIH) в 2018 году, «первая крупномасштабная кампания по профилактике оспы была проведена в 1777 году Континентальной армией», говорится на сайте Stopfake.kz.

Статья, опубликованная Школой общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джона Хопкинса, гласит, что американские военнослужащие прошли некое подобие вакцинации против оспы во время войны за независимость Америки в период с 1775 по 1783 год. Далее солдат прививали во время войны с Великобританией в 1812 году, американо-мексиканской войны 1846-1848 годов, Гражданской войны в 1861-1865 годах и испано-американской войны в 1898 году. В этом же документе есть сведения о том, что военнослужащих прививали не только против оспы, но брюшного тифа, столбняка и дифтерии.

«Благодаря вакцине, защищающей войска от бактерий брюшного тифа в антисанитарных условиях Первой мировой войны, было зарегистрировано всего около 2000 случаев брюшного тифа с 227 смертельными исходами среди 4,1 миллиона американцев в военной форме», - сказано в публикации.

Это говорит о том, что вакцины не создавали болезни, а напротив, значительно сокращали количество заболевших и погибших.

Утверждение о том, что от испанского гриппа гибли лишь люди, ранее привитые от других болезней, – манипуляция. На сегодняшний день не существует подробных медицинских записей всех жертв пандемии 1918 года. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, получали ли они какие-либо вакцины в течение жизни или нет. Учитывая, что болезнь перенесла почти треть населения всей планеты, а массовые прививочные кампании для всех категорий населения не были распространены в начале XX века, можно предположить, что большая часть заразившихся людей вакцин не получала.

Из этого следует, что версия о том, что причиной испанки стали вакцины, а не вирус, антинаучна.