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Фейк: Пандемия испанки началась из-за отца Билла Гейтса

11 Февраля 2022 13:44
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Фейк: Пандемия испанки началась из-за отца Билла Гейтса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в социальных сетях пишут о том, что пандемия испанского гриппа началась вовсе не из-за вируса, а из-за отца Билла Гейтса, который вакцинировал солдат, в результате чего у них развилась бактериальная инфекция, позже распространившаяся по всему миру. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

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Отец Билла Гейтса не мог стать причиной пандемии испанского гриппа. Дело в том, что первый случай этого заболевания был зарегистрирован в 1918 году, а отец основателя Microsoft Билл Гейтс-старший родился лишь в 1925 году. Он никогда не был врачом и не проводил кампаний по вакцинации. Он окончил Университет Вашингтона и всю жизнь проработал адвокатом.

То, что пандемию испанского гриппа вызвал именно вирус, научно доказано. В 2005 году ученым удалось воссоздать штамм H1N1, который и стал причиной пандемии 1918 года.

Идеи о том, что ее вызвала массовая вакцинация, чрезвычайно популярны в Сети. Однако ни одна из них не выдерживает проверки.

Версия о том, что к пандемии испанского гриппа были причастны предки Билла Гейтса, конспирологическая. Известно, что во время Первой мировой войны в Институте Рокфеллера, поставлявшем на фронт лекарства, действительно работал врач по имени Фредерик Л. Гейтс. Однако родственником Билла Гейтса он не является.

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#Общество   #Фейки  
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