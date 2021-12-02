Фейк: «Озоновые процедуры отменяют образование тромбов, вызванных вакцинами»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется информация о том, что некие «озоновые процедуры» способны нейтрализовать побочные эффекты вакцинации против СOVID-19. К сообщению прикреплена ссылка на статью, в которой содержатся антинаучные и откровенно опасные рекомендации по профилактике COVID-19 и «минимизации» иммунизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Рассказываем, почему им нельзя следовать.

Для начала отметим, что безопасность и эффективность вакцин доказаны доклиническими и клиническими исследованиями, а также наблюдением за массовой вакцинацией во всех странах мира.

Следовательно, «нейтрализовывать» их эффект не нужно, так как вакцины приводят к формированию иммунитета против COVID-19, в чем, собственно, и заключается смысл иммунизации.

Теперь перейдем к разбору самой статьи, ссылку на которую сейчас распространяют в Казнете.

Во-первых, она размещена на портале, посвященном ортомолекулярной медицине. Это альтернативное направление, не признанное доказательной медициной. Его основные принципы заключаются в том, что любые заболевания, включая онкологические, можно вылечить при помощи БАДов и витаминов. Никаких масштабных и научно-обоснованных исследований, подтверждающих это, не проводилось, соответственно, доказательств действенности такого метода не существует. Это говорит о том, что портал не является рецензируемым научным онлайн-журналом и доверять размещенным здесь материалам не стоит.

Во-вторых, редактором этой статьи является доктор Томас Леви. Он действительно имеет медицинское образование, которое получил в 1976 году. Однако позже он увлекся нетрадиционными направлениями в медицине и обрел известность именно как пропагандист альтернативных методов лечения. Доктор Леви является автором сразу нескольких громких ложных заявлений. К примеру, в своей книге «Скрытая эпидемия: тихие оральные инфекции вызывают большинство сердечных приступов и рака груди» он пишет о том, что лечение каналов корней зубов приводит к развитию рака. Это утверждение является антинаучным и опровергалось ведущими специалистами.

Также Томас Леви в 2014 году утверждал, что большими дозами витамина С возможно полностью вылечить вирус Эбола. Очевидно, что это неправда. Теперь же Леви рекомендует лечить COVID-19 и «последствия вакцинации» точно таким же способом.

Это говорит о том, что статью, редактором которой является Томас Леви, вряд ли можно считать научной и объективной.

В-третьих, статья построена на уже разоблаченных антинаучных и манипулятивных данных. В частности, в тексте говорится, что спайк-белок коронавируса SARS-CoV-2 является опасным токсином, который необходимо «нейтрализовать». Почему это не так, мы подробно рассказывали ранее. Также статья уверяет, что частым последствием введения вакцины является формирование руло – стопок красных кровяных телец, формирующихся в процессе агрегации эритроцитов. Это тоже неправда, о чем еще в августе 2021 года сообщили издания Reuters и телеканал ABC.

Таким образом, проблем, методы борьбы с которыми описаны в статье, просто не существует.

В-четвертых, в качестве мер профилактики COVID-19 и минимизации негативных последствий вакцинации авторы статьи предлагают методы без доказательной эффективности, а иногда и откровенно опасные для здоровья.

Разберем их подробно:

Витамин С

Применение витамина С действительно тестировали на больных COVID-19, однако исследования не показали какой-либо значительной эффективности такого лечения.

Ингаляции перекисью водорода

Такое «лечение» может быть весьма опасно. К примеру, вдыхание 3% перекиси водорода может вызвать раздражение дыхательных путей. Пары более концентрированной перекиси водорода могут вызвать повреждения легких и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Ивермектин»

Этот препарат не является рекомендованным средством для лечения или профилактики COVID-19. Это ветеринарный препарат, используемый для борьбы с паразитами. Людям его назначают для лечения заболеваний, возбудителями которых являются паразиты. В их число входят онхоцеркоз (речная слепота), стронгилоидоз и другие гельминтозы, передаваемые через почву. Препарат также используют для лечения чесотки. «Ивермектин» обладает серьезными побочными эффектами. Подробнее об этом мы уже писали ранее.

Гидроксихлорохин

В начале пандемии COVID-19 ученые действительно проводили клинические испытания этого препарата на больных КВИ. Эксперимент показал, что гидроксихлорохин не способен излечить болезнь или повлиять на степень тяжести развития недуга.

Капельницы с озонированным физиологическим раствором

Озонирование крови сейчас рассматривается учеными в качестве одного из методов лечения COVID-19 и профилактики тяжелого течения этого заболевания. Однако собранных данных пока недостаточно для того, чтобы рекомендовать такой метод повсеместно.

Итак, из всего этого можно сделать вывод о том, что доверять статье не стоит, так как:

— она размещена на портале, посвященному альтернативной медицине, не являющимся авторитетным источником;

— ее редактором является доктор, ранее уже делавший совершенно антинаучные заявления и рекомендовавший бездоказательное и бесполезное лечение против серьезного вирусного заболевания;

— сама статья построена на ложных и уже разоблаченных теориях;

— рекомендуемые в ней методы лечения либо бездоказательны, либо уже доказанно неэффективны, либо откровенно опасны.