Фейк: От вакцин против COVID-19 умерло более двух миллионов человек за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяют фейк о том, что по официальным данным ВОЗ от вакцин против COVID-19 за период с 2020 по 2021 год умерло 2 457 386 человек. Портал Stopfake.kz объяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

Показанный снимок таблицы с указанием цифр напротив названий различных препаратов и вакцин на самом деле не является «ответом ВОЗ на запрос по смертности от вакцин», как гласит подпись.

На самом деле таблица содержит данные из базы VigiAccess, отслеживающей все неблагоприятные реакции на медикаменты и вакцины. В самой таблице о смертях ничего не сказано. Столбцы в ней озаглавлены как «Наименование вакцины или лекарства», «Общее число неблагоприятных реакций» и «Годы».

Также следует отметить, что сама таблица создана не официальными лицами, а пользователями Сети. Об этом сообщили в Центре мониторинга Уппсалы, который контролирует VigiAccess.

«К сожалению, за последние месяцы мы видели множество версий этого мема. Версии распространяли в социальных сетях различными способами, вводящими пользователей в заблуждение. UMC может подтвердить, что это изображение не было создано ни Центром мониторинга Уппсалы, ни ВОЗ», - сообщил Reuters представитель центра.

Вместе с тем в центре пояснили, что количество потенциальных нежелательных реакций на тот или иной препарат, зарегистрированных в системе, не дает поводов утверждать, что препарат безопасен или наоборот. После поступления сообщения в систему VigiAccess проводится тщательное расследование с привлечением ученых и специалистов. Это необходимо для того, чтобы понять, действительно ли проявившееся недомогание было вызвано получением препарата или же причиной являлись другие обстоятельства.

Таким образом, распространяемая таблица, во-первых, не содержит в себе информации о смерти более двух миллионов людей в результате вакцинации против COVID-19, во-вторых, не была создана сотрудниками ВОЗ и, в-третьих, не говорит о том, что вакцины против COVID-19 опасны для здоровья.